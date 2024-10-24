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學者：卓揆暗示倒閣 想立委重選

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導
總預算案僵局依舊，行政院長卓榮泰拒絕依法編足原民禁伐補償金，並以「點菜說」暗喻在野不滿可倒閣。圖／聯合報系資料照片
總預算案僵局依舊，行政院長卓榮泰拒絕依法編足原民禁伐補償金，並以「點菜說」暗喻在野不滿可倒閣。圖／聯合報系資料照片

明年度中央政府總預算案僵局依舊，行政院卓榮泰拒絕依法編足原民禁伐補償金，並以「點菜說」暗喻在野不滿可倒閣。學者指出，拒絕依法行政的背後，並無法理支撐；另有學者認為，卓揆不畏倒閣的背後，有其政治計算。

立法院上會期三讀通過原民禁伐補償條例部分條文修正案，原民禁伐補償金由每年每公頃台幣三萬元提高到六萬元。目前行政院僅編列原民禁伐補償金為四萬元，引發爭議。

卓榮泰前天於立法院會答詢時表示，只要立院同意，「只此一次，下不為例」，「這次可以加點費用，來解決這問題」。卓揆此話，令國民黨立委李彥秀批評，證明行政院自知理虧，違法違憲，「只此一次，下不為例」的說法，坐實了「投降輸一半」的投機心態；法律就是法律，難道民進黨的標準可以違法一次？違憲一次？

東吳大學政治系教授蘇子喬說，卓榮泰第一時間未提覆議，應該譴責；若原民禁伐補償條例真有窒礙難行之處或有違憲疑慮，即應提出覆議。法律已公布生效，才說有違憲之虞而拒絕執行，說不過去也違反「憲政常識」。卓揆稱未提覆議是因「於心不忍」，拒絕依法編足預算又「於心何忍」？無法理可以支撐拒絕執行法律。

世新大學公行系副教授方凱弘說，政院應編足預算，因法已明定，若行政院認為原民禁伐補償條例窒礙難行，第一時間便可提出覆議。即使已超過覆議期，行政院仍可提出行政院版的原民禁伐補償條例修正草案，要求修法，若認為六萬元不適合，就修回三萬元，非不可行。

東吳大學政治系副教授左宜恩分析，卓榮泰敢於暗示在野可倒閣，應是經過政治計算。考慮最近政治情勢，在野藍白兩黨若因倒閣成功，造成解散立法院而重新選舉，恐將難以維持現行的過半優勢；民眾黨因京華城弊案而支持度下滑，藍營未必能順利接收白營失去的民意，情況將對執政黨有利。

卓榮泰 李彥秀 立法院 行政院 補償金

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