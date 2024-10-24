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新聞眼／街頭戰後 全面焦土對抗？
立法院本會期開議至今近一個月，明年度中央政府總預算案仍持續卡關，立法院今將繼續協商，國民黨主席朱立倫下動員令號召支持者聲援。行政院為了區區十四億元，硬是不編足原住民禁伐補償預算，如今演變成街頭大戰，這就是行政院長卓榮泰口中的「各退一步」？
立法院今年六月三讀通過「原住民保留地禁伐補償條例」修正案，禁伐補償金每公頃從原本的三萬元調漲為六萬元，當時民進黨立委有多人連署此案，最後表決時也有原住民立委伍麗華、陳瑩投下贊成票。
民進黨前後態度不一，擺明當時不願得罪原民才參與連署；但這樣的姿態，也陷民進黨籍原民立委於不義。
縱是如此，法律已經修正、並經總統公布，行政院即使不滿，也可循憲政機制，以窒礙難行，經總統核可，移請立法院覆議。但行政院捨此不由，錯過正常救濟程序的時機點，卻以「不忍心提覆議」等似是而非的理由，持續與在野黨對槓。
卓榮泰接近深夜發臉書，在歷任閣揆中已是罕見；貼文更以「點菜說」引喻在野黨強迫加菜，結果挨批不倫不類。若真要以「點菜」形容，立法院通過的法條正是白紙黑字的菜單，依「行政院向立法院負責」的憲法規定，政院只有埋單的份，竟想當奧客不付錢，還暗喻「倒閣」，情勒在野黨？
卓榮泰被批引喻失義之後，又解釋指在野黨不要「畫錯重點」。殊不知，政院就是最先畫錯重點的人。
朝野共同找出資金來源，雖可行，但立法院充斥「肉桶法案」，民進黨別忘了：擔任立委時期的賴總統就曾提案修正「老農津貼條例」，當時既未先徵詢政院意見，也未指名資金來源。卓榮泰要大家遵守預算法，就該標準一致，朝野一體適用，不可「綠能，你不能」。
政治是妥協的藝術。但目前的「雙少數政府」，既無法主導議事，又不願與在野和解，連立法院通過的條文，都要悍拒、硬拗。就怕今天的街頭戰，會再燎原成更多的焦土對抗。
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