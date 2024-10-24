快訊

台中「秋健身」才促銷就傳倒閉 消保官：快向發卡銀行申請止付

黃牛之亂再現 被問跟李遠一樣討厭周杰倫？蔣萬安這樣回答

開高殺低 台股收盤下跌142點收23,192點 台積電收平盤

聽新聞
0:00 / 0:00

新聞眼／街頭戰後 全面焦土對抗？

聯合報／ 本報記者唐筱恬林河名
2025年中央政府總預算未足額編列原住民禁伐補償經費，引發在野黨聯手封殺總預算僵局至今仍未解。圖／聯合報系資料照片
2025年中央政府總預算未足額編列原住民禁伐補償經費，引發在野黨聯手封殺總預算僵局至今仍未解。圖／聯合報系資料照片

立法院本會期開議至今近一個月，明年度中央政府總預算案仍持續卡關，立法院今將繼續協商，國民黨主席朱立倫下動員令號召支持者聲援。行政院為了區區十四億元，硬是不編足原住民禁伐補償預算，如今演變成街頭大戰，這就是行政院長卓榮泰口中的「各退一步」？

立法院今年六月三讀通過「原住民保留地禁伐補償條例」修正案，禁伐補償金每公頃從原本的三萬元調漲為六萬元，當時民進黨立委有多人連署此案，最後表決時也有原住民立委伍麗華陳瑩投下贊成票。

民進黨前後態度不一，擺明當時不願得罪原民才參與連署；但這樣的姿態，也陷民進黨籍原民立委於不義。

縱是如此，法律已經修正、並經總統公布，行政院即使不滿，也可循憲政機制，以窒礙難行，經總統核可，移請立法院覆議。但行政院捨此不由，錯過正常救濟程序的時機點，卻以「不忍心提覆議」等似是而非的理由，持續與在野黨對槓。

卓榮泰接近深夜發臉書，在歷任閣揆中已是罕見；貼文更以「點菜說」引喻在野黨強迫加菜，結果挨批不倫不類。若真要以「點菜」形容，立法院通過的法條正是白紙黑字的菜單，依「行政院向立法院負責」的憲法規定，政院只有埋單的份，竟想當奧客不付錢，還暗喻「倒閣」，情勒在野黨？

卓榮泰被批引喻失義之後，又解釋指在野黨不要「畫錯重點」。殊不知，政院就是最先畫錯重點的人。

朝野共同找出資金來源，雖可行，但立法院充斥「肉桶法案」，民進黨別忘了：擔任立委時期的賴總統就曾提案修正「老農津貼條例」，當時既未先徵詢政院意見，也未指名資金來源。卓榮泰要大家遵守預算法，就該標準一致，朝野一體適用，不可「綠能，你不能」。

政治是妥協的藝術。但目前的「雙少數政府」，既無法主導議事，又不願與在野和解，連立法院通過的條文，都要悍拒、硬拗。就怕今天的街頭戰，會再燎原成更多的焦土對抗。

伍麗華 卓榮泰 原住民 朱立倫 民進黨 立法院 行政院 陳瑩

延伸閱讀

卓內閣部長爭議多 平添施政障礙

【即時短評】點菜不付錢 奧客政府想吃霸王餐

卓榮泰拒依法編足原民禁伐補償金 學者：無法理支撐

總預算僵局卓榮泰暗嗆「可倒閣」 學者指背後有盤算

相關新聞

綠委排班議場卡位遞案 周五拚總預算付委、阻擋選罷法

明年度中央政府總預算案持續卡關，民進黨立法院黨為讓總預算案明天院會能夠付委審查，今天上午起輪班駐守議場門口，力拚總預算案...

禁伐補償影響族人 饒慶鈴：行政院藐視昨已在台東上演

中央政府總預算未依法編列立法院三讀通過的原住民「禁伐補償」，今天國民黨台東縣黨部在縣議會開記者會，抗議民進黨政府淪詐騙集...

三度強調樂觀看待總預算協商 政院：目前未討論釋憲救濟

明年度總預算案持續卡關，朝野黨團今天再度協商，行政院三度強調對協商抱持樂觀態度，並稱，朝野和諧是閣揆卓榮泰的殷切期盼，會...

綠委議場卡位護總預算 李彥秀：民進黨想癱瘓國會監督

明年度中央政府總預算案持續卡關，民進黨立法院黨團為讓總預算案於明日院會能付委審查，及擋下選罷法修正草案，今上午起輪班駐守...

王世堅：總預算、罷免法應脫鉤 但尊重黨決定

總預算案在立院持續卡關，現在朝野又多出了「選罷法」修嚴罷免連署程序爭議。民進黨立委王世堅今天表示，總預算、罷免法民進黨應...

總預算案僵局 李彥秀勸卓榮泰依法行政：別成權力棄子

原民禁伐補償金未依法編足成爭議點，明年度中央政府總預算案卡關，行政院長卓榮泰不排除聲請釋憲，也以「點菜說」暗示在野不滿可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。