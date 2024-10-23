顧原農醫護討公道24日集會 北市青島東路將交管

立法院長韓國瑜將再召集朝野協商總預算案，「顧原民農民醫護討公道」集會活動明天也將在青島東路聲援。台北市警方今天表示，北市青島東路全線車道將管制車輛通行。

總預算案持續卡關，韓國瑜明天將再召集朝野協商，泛藍原住民立委也將號召原住民赴立院抗議禁伐補償未依法足額編列。國民黨主席朱立倫今天指出，國民黨會結合原民、醫護、農民，明天一起力挺國民黨立法院黨團。

台北市警察局中正第一分局下午透過新聞稿表示，北市中正區青島東路明天上午8時至下午5時，申准舉辦「顧原民農民醫護討公道」集會活動，為維護活動交通秩序與安全，已規劃相關交通疏導管制勤務。

管制時、地為明天上午11時起青島東路（中山南路至鎮江街）東、西向全線車道，管制車輛通行，視交通狀況提早或延後管制。

同時集會活動期間，行經相關管制區域內各路線公車，由台北市公運處協調公車業者配合改道行駛。

中正一警分局指出，為維護活動交通秩序與安全，將彈性管制集會現場周邊路段，並視現場狀況及人數擴大周邊交通管制範圍。