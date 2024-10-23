藍委號召「出草」 綠委籲原住民勿成政治鬥爭犧牲品

國民黨立委黃仁號召「原住民出草」，抗議行政院沒有編足原住民禁伐補償金。民進黨團幹事長吳思瑤說，為了新台幣26億元禁伐補償金，擋下3兆元的全民預算，不符比例也不合理，原住民是這片土地最溫暖的力量，不應被政客利用。

國民黨原住民立委黃仁今天在臉書發文說，「原住民要出草了」，原住民禁伐補償條例修正案已經3讀通過，行政院卻不尊重立法院決議。

黃仁在立法院接受媒體聯訪時說，全國原住民憤怒，退無可退，法案三讀通過，結果該補助不補助，引起全國原住民不滿，因此在各地自發性表達訴求。他預計會有上千名原民赴立法院聲援。

他在臉書宣布，配合立法院朝野黨團協商時間，於24日下午赴立法院聲援，出席團體可穿著各單位背心，攜帶旗幟並自製標語，讓民進黨違法亂憲公諸於世，讓陽光照耀在立法院。

吳思瑤上午在立法院回應，所有關心原住民的立委，應讓總預算案付委審查，讓原民會預算在內政委員會被審查被討論，原民會的預算要刪、要砍、要精進，都到內政委員會充分討論，而不要被政客輕易操作成族群對立，成為政治鬥爭的犧牲品。

立法院長韓國瑜明天再次召集朝野黨團協商114年度中央政府總預算案，吳思瑤也再度向藍白立委喊話，總預算案能否交付委員會審查，從目前的第5「擋」，打到第6「擋」，就看25日的院會。

吳思瑤說，中共的圍台軍演才剛落幕，昨天中共才又發動距離台灣最近的實彈射擊演習，中國用軍演常態化脅迫台灣的國防安全，在這個時刻擋下總預算案，就是擋國防預算，藍白若繼續阻擋總預算案，就是弱化台灣國家防衛能力，誰會最開心，中國最開心。

吳思瑤表示，藍白一方面阻擋總預算案，另一方面強推選罷法修法，國民黨團今天下午將召開選罷法的黨團協商，卻只排了1小時的協商時間，想用國會多數暴力在25日院會硬幹。她說，當初選罷法被國民黨團提案逕付二讀，法案無法在委員會充分討論，今天的協商不應只是過水。

吳思瑤說，國民黨提案修選罷法，提高人民罷免的難度，包括檢附身分證等，閹割人民的罷免權利，因為國民黨立委一再毀憲亂政，害怕被人民罷免，才要急修選罷法。