政壇熱門新詞「點菜說」是什麼？ 卓榮泰被指暗喻倒閣引發批評

國民黨與民眾黨立法院黨團以未編足禁伐補償預算為由，持續封殺114年度中央政府總預算案，朝野協商也暫時未有共識。卓榮泰20日晚間在臉書以「餐廳點菜」暗喻朝野僵局，「1000元點4道菜，但老闆要求加點第5道才要上菜，雙方僵住」，引起各界討論。卓榮泰今（22）受訪表示，隱喻被很多朋友劃錯重點，他是來解決問題，不是來造成誤解，他並指出真正的重點，可嘗試依預算法第93條規定，立法院與行政院共同指出彌補資金的來源。

「餐廳可趕我出去」暗喻倒閣？卓榮泰：大家要各退一步

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2024/10/20～2024/10/21）統計調查，卓榮泰點菜說近兩日探索概念出現「餐廳可以決議把我趕出去、可以倒閣、可以自己請辭下台、不倫不類」等字詞。卓榮泰「餐廳點菜文」最後提及「當然，餐廳也可以決議把我趕出去」，被外界認為是在暗喻「可以倒閣」。對此，卓榮泰說，他是暗喻有好的開始、大家要互相各退一步，這是行政院的立場。

轟「點菜說」比喻失格 黃國昌：更是國家人民不幸

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

卓榮泰的點菜說引起在野黨立委批評，國民黨立委許宇甄表示，卓榮泰可以自己請辭下台，不要動不動就要立法院倒閣。而民眾黨立委黃國昌怒轟，不倫不類的比喻，將「國家對原住民因特別犧牲依法所應給付的補償」與「依法行政的治國原則」當成是在餐廳點餐，這樣不僅失格，更是國家人民不幸。

卓榮泰臉書全文

#總有一種方法可以行得通？ 同事聚餐，大家決定帶1000元，點4道菜。 進餐廳、點餐後，餐廳老闆說： 餐廳決定要求加點第五道菜，才要上菜。 雙方僵住⋯⋯ 我們堅持，這次就點4道菜，第五道菜下次來再點。 餐廳堅持，一定要加第五道菜，要我們更改點餐內容。 雙方繼續僵住⋯⋯ 我們建議：只要餐廳同意以後不會再如此要求加點，「#只此一次下不為例」，這次我們也可以設法加點費用、解開僵局。 若仍無法取得協議，我們主張請消保官來仲裁，餐廳說我們恐嚇⋯⋯ 當然，餐廳也可以決議把我趕出去！ 然後⋯⋯⋯一切重新再來。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年10月20日至2024年10月21日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『卓榮泰點菜說』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。

*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。

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