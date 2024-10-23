卓揆稱「點菜說」非倒閣 在野批臉皮厚

明年度中央政府總預算案持續卡關，行政院長卓榮泰一席「點菜說」被質疑是暗喻倒閣，引爆朝野戰火，他昨稱，很多朋友畫錯重點，並強調倒閣是萬不得已的手段。不過，民眾黨立法院黨團總召黃國昌仍批卓，不知道臉皮要有多厚，才能講出這種不負責任的話。

卓榮泰昨天說，他用容易了解的白話方式、隱喻來談，結果很多朋友畫錯重點，「幾個方法中總有一個行得通」，他認為第三種最好、最可行，即立法院尊重行政院的預算編定跟編列權，行政院也尊重立法院的預算審議權，在憲法、預算法及財政紀律法的規定，及大法官釋字三九一號的精神中尋求可能共識。

卓榮泰認為，若是如此，針對今年禁伐補償的問題，行政院可以在取得高度共識及社會理解後，嘗試依照預算法第九十一條規定，立法院徵詢行政院的意見，共同指出彌補資金的來源，就能解決問題，「重點在這，所以不要再畫錯重點」，這也是各退一步，「我是來解決問題，不是來造成誤解的」。

但卓榮泰的說法，在野並不埋單。黃國昌除批評卓厚臉皮，並強調關鍵問題依舊沒變，令人無法接受的是，行政院竟要求在野「畫押」同意修正原民禁伐條例，修改為行政院希望的每公頃四萬元，如此脅迫立法院依其意志修法的條件，算解決問題？國民黨立委徐巧芯也批評，「點菜說」不倫不類。

民進黨團幹事長吳思瑤反嗆，行政部門、民進黨黨團不斷提出妥協方案，藍白卻沒有任何退讓方案；如果是鐵板一大塊，單方面要求行政部門讓步，這算什麼朝野協商？

卓揆「點菜文」中提到，餐廳可決議把他趕出去，一切重新再來，被解讀是暗喻倒閣。民進黨立委賴瑞隆昨質詢，大家都不希望走上倒閣這條路；卓揆回應，沒有執政團隊會用政治不穩定造成人民困擾，倒閣是憲法規定，但是非常萬不得已的手段，他認為總有方法行得通，不是找其中最不可能方法。

「我們沒有要倒閣。」徐巧芯反嗆，卓若覺得做不來，就請自己下台，不要牽拖倒閣。