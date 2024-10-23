總預算明再協商 上千原民將赴立院聲援

立院程序委員會昨日討論本周五院會議程草案，由於立法院長韓國瑜明天將再召集朝野協商明年度中央政府總預算案付委事宜，朝野保持善意，在野陣營未再動用表決權封殺，而是接受民進黨籍程委會主席沈發惠的建議，不確定議程草案，將總預算案等提報院會處理。

不過，總預算案卡關主因行政院對於原住民禁伐補償金額未依修法足額編列，據了解，泛藍原住民立委將於廿四日號召上千名原民赴立法院聲援。國民黨立委黃仁昨證實，原住民禁伐補償條例修正案已經三讀通過，行政院卻不尊重立院決議，所以「原住民要出草了」。

某國民黨立委指出，有傳言「青鳥」將於廿四日前往立法院聲援民進黨團，所以藍營也準備反制；據悉，黃仁與無黨籍立委高金素梅、國民黨立委鄭天財、盧縣一、林倩綺等人，將號召原住民赴立法院聲援。

黃仁批評，明年度總預算中，有許多補助對象都「名不見經傳」，卻不願意編足經立法院三讀通過的原住民禁伐補償條例修正案，令人感到憤怒，行政院此舉是對原住民的不尊重，他們將動員全國原住民一齊到立法院表達自身立場，「至少會有上千人」，要讓社會大眾了解事件真相與全貌。

昨天程委會一改朝野前幾次劍拔弩張的氛圍，儘管雙方備有看板，但未拿出使用，且藍綠白立委在發言時，也未針鋒相對，現場氣氛一片祥和。據指出，民進黨團幕僚也特地請民進黨立委莊瑞雄、林楚茵不要登記發言，避免朝野再起戰火。

國民黨團昨原在程委會提案，將民進黨立委沈伯洋等人所提「台灣地區與大陸地區人民關係條例第九條及第九十一條條文修正草案」及總預算案「暫緩列案」。但主席沈發惠表示，針對本次院會議程草案內容，經朝野立委協商，考量廿四日要進行相關政黨協商，「是否委員會大家同意，議程不作確定，將本次議程草案提報院會處理，請問有無異議？」現場立委無人反對，因而通過。