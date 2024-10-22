總預算案將再協商朝野保持善意 立院新議程待定

立法院程序委員會今天開會處理25日至29日院會議程草案內容，朝野黨團對於是否將明年度中央政府總預算案排入院會報告事項議程仍然未定，考量立法院長韓國瑜24日將召集黨團協商總預算案，議程草案暫不確定，提報院會處理。

114年度中央政府總預算案僵局未解，韓國瑜昨天再度召集朝野黨團協商，歷經2小時討論，對於原住民禁伐補償預算財源支應，朝野意見分歧，協商再次破局。韓國瑜裁示，朝野黨團24日繼續協商。

立法院程序委員會今天例會處理本會期第6次（25日、29日）院會議事日程草案。由於朝野黨團將於24日繼續協商總預算案，今天程序委員會前，朝野黨團達成共識，和平發言、不表決，以及本次議程草案暫不確定，提報院會處理，大家保持善意以利24日朝野黨團協商總預算案。

會議主席、民進黨召委沈發惠在會中表示，針對本次院會議程草案內容，經朝野立委協商，考量24日要進行相關政黨協商，「是否委員會大家同意，今天議程不作確定，將本次議程草案提報院會處理，請問有無異議？」由於在場無人反對，通過。

今天程序委員會原擬的議程草案內容，包括報告事項268案，還有25日討論事項3案，以及質詢事項29日行政院長提出賴清德政府能源配比及電價政策專案報告並備質詢。

由於決定25日至29日院會議程草案暫不確定，提報院會處理，各黨團今天在程序委員會的原擬提案也就未處理。國民黨團原擬針對報告事項，提議將總預算案和民進黨立委沈伯洋等人所提、攸關立委赴中納管的「台灣地區與大陸地區人民關係條例第9條及第91條條文修正草案」暫緩列案。民進黨團原擬針對討論事項，提議僅列「都市更新條例第65條條文修正草案」1案。民眾黨團原擬針對討論事項，提議增列「國家通訊傳播委員會組織法第16條條文修正草案」等共3案。