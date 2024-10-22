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總預算案僵局 卓榮泰：倒閣是非常萬萬不得已手段

中央社／ 台北22日電

114年度中央政府總預算案卡關，行政院卓榮泰日前的「餐廳點菜」說，被指是暗喻「可以倒閣」。卓榮泰今天表示，沒有一個執政團隊會用政治上的不穩定，造成人民的困擾，倒閣是憲法規定，是非常非常萬萬不得已的手段。

立法院會今天繼續進行對卓榮泰施政報告並備質詢，民進黨立委賴瑞隆質詢時，關切總預算案僵局如何解決。

卓榮泰說，如同他上次臉書文章所說，行政院只有一個立場、一個堅持，以後編列預算一定要按憲法第70條精神、預算法第93條規定，如果立委審查預算，有增加歲出、減少歲入，一定要徵詢行政院意見，並指出彌補資金來源，必要時進行必要修法，若能踐行此程序，兩院之間互相尊重，毫無問題。

賴瑞隆表示，行政院堅持的是一套制度，不然惡例一旦延續，會混亂責任政治，行政立法體系也會混亂。卓榮泰說，此例一開，接踵而來。

卓榮泰也解釋引發外界議論的臉書文，他說，大家對於「依法」各有解讀，因此，他才會用簡單隱喻，重點只有「行政院建議，只要同意以後不會如此要求，只此一次，下不為例，行政院可以加點費用解決問題」。

賴瑞隆詢問，是否是大家有個台階下，這次僵局用特例，未來還是回歸憲政。卓榮泰點頭並表示，但還是要回頭補行預算法第93條規定，「徵詢行政院的意見，行政院做必要的表示」，以後就好處理。未來就照法律規定，照規定來，行政院都尊重。

賴瑞隆說，在野黨立委不同意釋憲，對倒閣也有意見。卓榮泰表示，非常遺憾，只有行政院提出方法嘗試解決，他還沒看到朝野協商有沒有好的方法來解決。

卓榮泰說，只要馬上開始，依照立院效率還是可以完成預算審查，對人民託付有所交代，行政院可以好好推動下年度施政報告內容。

對於釋憲與否，卓榮泰重申，「我非常不願意」。行政立法兩院都是憲政機關，憲政機關依照憲法賦予救濟程序都應該被遵守跟尊重。

賴瑞隆指出，他也不希望走上倒閣這條路。卓榮泰表示，沒有一個執政團隊，希望能夠用政治上的不穩定，造成人民的困擾，倒閣是憲法的規定，但是是非常非常萬萬不得已的手段。

賴瑞隆說，在野黨一再嗆聲，無益於解決問題。卓榮泰指出，總有一種方法可以行得通，而不是找其中最不可能的方法相互指責。

卓榮泰 行政院 賴瑞隆

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