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冷眼集／閣揆深夜引戰 奢談朝野和解

聯合報／ 本報記者唐筱恬林河名
明年度中央政府總預算案卡關，立法院長韓國瑜（右）昨召集協商總預算案卡關事宜，行政院長卓榮泰（左）突然發動「夜襲」，表示餐廳可以決議把他趕出去。圖／聯合報資料照片
明年度中央政府總預算案卡關，立法院長韓國瑜（右）昨召集協商總預算案卡關事宜，行政院長卓榮泰（左）突然發動「夜襲」，表示餐廳可以決議把他趕出去。圖／聯合報資料照片

就在立法院長韓國瑜昨天召集朝野協商總預算案前夕，行政院卓榮泰突在深夜貼出「點菜文」，暗喻總預算卡關，乃在野黨逼迫政院點「第五道菜」，否則就不上菜。卓揆貼文，自認幽默，但深夜貼文只會引戰，在野黨沒人笑得出來，更何況卓揆自認的「暗喻」，根本引喻失義。

賴清德總統就任後，面對三黨不過半，欽點以身段柔軟著稱的「大師兄」卓榮泰為首位閣揆，外界原預期賴卓搭配，可分扮「黑白臉」，有助朝野和諧；未料，原本形象溫和的卓榮泰，也漸蛻變成硬派「鬥雞」。

為總預算案可順利付審，朝野喊吃「和解飯」，日前卻不歡而散，已先埋下變數；朝野黨團上周第一次協商總預算時，綠營拋出方案，僅願將原民禁伐補償金從三萬元提升至四萬元，在野黨自然無法接受，但此時執政團隊不是忙著向在野黨溝通說明，卓榮泰竟指遺憾、不排除聲請釋憲，繼續點火、挑釁在野黨。

韓國瑜昨再扮和事佬，第二度主持朝野協商。朝野和諧氣氛得之不易，卓榮泰卻在協商前夕發「點菜文」，除暗指在野黨不理性要求加菜外，還指餐廳也可以決議把他趕出去，等於暗喻「在野有膽就倒閣」。如此深夜開嗆，讓朝野瀰漫硝煙味，也連帶導致昨天協商再度破裂。

主計長昨指禁伐補償金不足部分，可透過總預算、基金、第二預備金等支應，算是給讓朝野都有下台階；但卓榮泰嘴巴稱「大家要各退一步」，隨即卻傳來民進黨團要求將條例修改為政院同意的每公頃四萬元，在野難以接受，協商馬上觸礁。

行政院長與立法院過招，其實是極為嚴肅的憲政問題。如今卻因閣揆深夜發「點菜文」，讓憲法規定的「行政院對立法院負責」，顯得既荒謬又突兀。

國會殿堂通過的法律，行政院若認窒礙難行，大可經總統核可移請立院覆議，否則就必須照辦。然而，閣揆不按憲政運作，不但深夜發臉書，以「上館子」胡亂比喻，還語帶挑釁、嗆聲在野立委，形同「踢館」，無異憲政鬧劇。更可嘆的是，「少數總統、少數國會」一心求戰，卻還奢談朝野和解？

卓榮泰 行政院 補償金 賴清德 釋憲 韓國瑜

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