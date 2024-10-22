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卓揆「點菜」比喻 在野批不倫不類

聯合報／ 記者張睿廷林銘翰／台北報導
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片

行政院卓榮泰前晚在臉書發表「餐廳點菜」文，被指暗喻「在野可以倒閣」，藍營立委昨天批評卓的比喻不倫不類，強調立法院是民意機關，並非行政院小弟，卓榮泰如果委屈，可以自己請辭下台。民眾黨團也批卓榮泰角色錯亂，卻洋洋得意。

藍白立院黨團以原民會未編足禁伐補償預算為由，封殺明年度中央政府總預算案，朝野陷入僵局。卓榮泰在臉書以「餐廳點菜」為喻。貼文一出，在野譁然。

國民黨立委羅智強昨說，禁伐補償條例修法已經賴清德總統公布，在釋憲結果出來前，法律就是有效，籲民進黨別毀憲亂政，「卓榮泰的點餐說就是打臉自己」。國民黨立委葉元之指出，這比喻不倫不類、邏輯死亡，只要照規定，所有問題都能解決，也不用在半夜發這種「點菜文」。

國民黨立委許宇甄表示，卓榮泰在文中還強調「下不為例」，但立院是民意機關，不是政院的轄屬機關，更不是政院小弟；立法院長韓國瑜昨天出面幫忙搭樓梯給台階，行政院別再硬拗，卓榮泰若覺得委屈，可自己請辭，不要失了最高首長應有風度，更請行政院依法行政，別再用餐廳點菜的爛比喻瞎扯淡。

民眾黨團昨批卓榮泰絕對是中華民國史上，最角色錯亂還得意洋洋的行政院長；身為堂堂行政院長，怎麼會把自己當奧客，跑到餐廳裡不顧店家成本、亂改人家訂好的菜單，想殺價就殺價、想翻桌就翻桌。

民眾黨團批評，卓榮泰一向巧舌如簧，自以為巧妙的比喻，反而自曝民進黨政府目無法紀到可悲可怕。

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