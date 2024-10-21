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總預算24日再協商 政院人士：盼朝野為地方考量

中央社／ 台北21日電

114年度中央政府總預算案僵局未解，朝野黨團將於24日繼續協商。政院人士今天表示，主計總處說明了相關方案，開啟意見交流的重要階段；政院秉持樂觀態度，期待24日的協商，朝野能夠為福國利民的政策、為地方建設做最好的考量。

立法院本會期為預算會期，不過藍白立委對於明年度中央政府總預算案未編足原住民禁伐補償金預算，主張依今年6月三讀通過的禁伐補償條例，由每年每公頃新台幣3萬元提升至6萬元，行政院僅編4萬元，為此將總預算案退回程序委員會，要求退回重編，僵局迄今未解。

立法院長韓國瑜今天下午再度召集朝野協商，歷經2小時討論，對於原住民禁伐補償預算財源支應，朝野意見分歧，協商再次破局，朝野黨團將於24日繼續協商。

行政院主計總處主計長陳淑姿在協商過程中說明，如果黨團協商獲致結論，原民會依結論辦理，所需要的經費有不敷，主計處全力協助，方法有很多種，有可能從總預算或從基金來支出，將來如何補充，再跟原民會討論。

政院人士晚間指出，今天的朝野協商，主計總處說明了相關方案，開啟意見交流的重要階段，主計總處會持續和各黨團溝通說明，政院秉持樂觀態度，期待24日協商，朝野能夠為福國利民的政策、為地方建設做最好的考量。

立法院 行政院

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