新聞眼／化解總預算僵局 要對話而非情勒

總預算案卡關多時，賴清德總統昨勘災時說，希望立法院能不分朝野早日審查，讓縣市政府早日拿到經費，推動各項建設。其實，解鈴還須繫鈴人，造成朝野關係不睦的源頭，正是賴清德太過強勢又不夠中立所致，賴若有心化解僵局，得拿出行動，更多對話而非情緒勒索。

總預算案雖已多次被在野黨聯手退回程序委員會，但如今情勢為「綠營要裡子，藍營要面子」，並非鐵板一塊。民進黨身為執政黨，自然以預算能順利推動為最要緊事務，黨內也有不同意見認為，可以向在野黨釋出一定程度善意，對政治僵局有實質進展最重要。

藍營部分，許多區域立委也深知，卡住政府總預算僅是作為一種政治表態，非長久之計，為選區爭取預算都來不及，又怎麼會反其道而行？國民黨等待的，是執政黨遞來的橄欖枝。

立法院長韓國瑜與行政院長卓榮泰正是在此背景下，促成朝野和解餐敘。行政院長姿態放低了，展現願意溝通的一面，倒是賴總統始終對在野黨敵我分明。

在沒有任何實質作為下，賴總統喊話總預算早日審查，顯得充滿政治味，言下之意即為「在野黨別鬧了」。無怪乎總統府副秘書長張惇涵日前談及總預算案時，一席「莫忘世上苦人多」，外界部分意見會認為，語帶嘲諷的強硬發言，根本就是賴本人意思。

賴總統昨天在國慶晚會才訴諸全民要團結，但從面對總預算僵局的態度來看，恐怕又一個口號。沒有政治手腕、少了朝野和諧，總預算案將來付委審查後，更嚴峻的考驗才剛要開始。