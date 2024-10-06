「增159億治水」賴總統籲速審總預算

新北金山、萬里前晚因超大豪雨造成嚴重淹水災情，賴清德總統昨表示，明年度中央政府總預算在治水方面較今年增加一五九億元，總金額約五五○億元，希望立法院不分朝野、黨派，早日審查關係人民生命財產安全的總預算，協助各縣市政府因應颱風、地震等帶來的各種災害。

國民黨立委楊瓊瓔表示，賴清德救現在的災，卻故意提明年度的預算，不要救災時，還分心想著政治攻防。民眾黨立委張啓楷表示，請賴清德先把今年的事情趕快做好，「給他這麼多預算，為什麼還是讓南部頻頻淹水？」

藍批賴：未勘災金山、萬里

不過賴清德生於萬里，長於萬里，昨未赴災情嚴重的金山、萬里一帶勘災，卻是前往台南代天府參香，引發國民黨立委批大小眼。總統府澄清，勘災作業由府院執政團隊共同分工，賴總統已排定後續勘災行程，視察受衝擊縣市災情。賴清德也說，今將前往（金山、萬里）勘災。

農損近三點八億 屏東最慘

根據農業部統計，截至昨下午五時止，全台農損近三點八億元，其中以屏東二點三八億元最多，其次是高雄八八九六萬元、台東三五一四萬元、澎湖一七五二萬元。屏東受損作物以香蕉、檸檬、蓮霧較嚴重，尤其屏東是全國蓮霧最大產地，童姓農民說，預估損失達八成，恐怕未來市面很難吃到蓮霧。

行政院長卓榮泰昨到屏東枋寮鄉大庄村，視察海堤破損及佳冬鄉視察農損，除要求海堤復建工程明年四月汛期前完成，地方要求的農損全品項、免現勘補助，農業部將秉持從寬、從速、從簡原則認定。

對於賴清德的「呼籲」，楊瓊瓔表示，現在救災用的是今年度早就已經編好的預算，而被立院退回檢討的是明年度預算，並不會因為預算還沒過就影響現在救災。

楊瓊瓔指出，總預算案現成為立院和行政院僵局，根據憲法四十四條，賴清德應該出面協調，而就算賴清德把問題丟給立法院長韓國瑜，那也不應該再帶頭「開戰」在野，請賴清德不要只是當民進黨的黨主席、民進黨的總統，而是應該有當「全民總統」的高度，正視民意對總預算的要求，重新檢討，才是促進朝野共識的正途。

張啓楷表示，七月底才淹一次，現在又淹一次，應先把現在的事情做好、治好水，給預算才有意義。政府權限很大，可以自己隨時追加預算，呼籲賴清德不要再危言聳聽。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，救災重建家園不分顏色，希望在野黨可以聽到賴總統的呼籲，大家拋掉成見，苦民所苦，讓預算案盡快進入審查。