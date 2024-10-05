總預算案卡關 吳思瑤向藍營的「他」喊話：說服藍委回頭是岸

藍白再度聯手將114年度中央政府總預算案退回程序委員會，民進黨團幹事長吳思瑤今天表示，她上午出席活動與台北市長蔣萬安同台，當面喊話盼蔣萬安發揮影響力，說服國民黨立委回頭是岸，別與全民為敵。

114年度中央政府總預算案日前在立法院會遭藍白聯手退回程序委員會，立法院會昨天表決院會議程時，國民黨、民眾黨立委再度聯手，表決結果56票贊成、50票反對，總預算案仍未列議程，繼續擱置。

吳思瑤今天透過社群平台Threads表示，她早上參加關渡宮媽祖文化節活動，與台北市長蔣萬安同台，她感謝媽祖庇佑加持，這次颱風台北沒有太大災情，但有些話不吐不快，因此致詞時公開對蔣萬安喊話。

吳思瑤指出，昨天山區多處坍方，災救復原工作漏夜進行，今天凌晨4時終於恢復陽金公路通行，但如果沒有災防預算，如何避災救災，「市長知道嗎？被國民黨卡住的治水災防預算，是365億！」

吳思瑤提到，基層公務人員服務鄉里，戮力從公，如果藍白繼續惡擋明年涉及軍公教加薪的新台幣222億元預算，台北市府公務人員都是受害者，「市長認同嗎？」

吳思瑤說明，她感謝蔣萬安蒞臨關渡宮舉辦的健康路跑以及舞龍舞獅競技活動，一起推動基層運動，但在立院被擋下的教育新增預算是335億元，其中還包含強化推動全民體育的25億元。

吳思瑤表示，市長是民選，蔣萬安應發揮影響力，讓台北5位國民黨立委站在民意的一邊，而不是與全民為敵；如果蔣萬安願意，還可以說服更多國民黨立委回頭是岸，行使職權審查預算。

吳思瑤強調，但很遺憾，接續她致詞的蔣萬安沒有正面回應請求，但為民發聲，不分顏色，「蔣萬安還要已讀不回嗎？」