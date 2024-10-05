快訊

基隆消防員颱風天買便當被拍照公審 仁愛分隊回應了

獸醫睪丸悶痛…妻爆他「做1事」半小時起跳 泌尿科醫認同：原因之一

總預算案卡關 吳思瑤向藍營的「他」喊話：說服藍委回頭是岸

中央社／ 台北5日電
藍白立委日前退回明年度中央政府總預算案，4日再度在立法院會聯手表決封殺總預算案。聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影
藍白立委日前退回明年度中央政府總預算案，4日再度在立法院會聯手表決封殺總預算案。聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影

藍白再度聯手將114年度中央政府總預算案退回程序委員會，民進黨團幹事長吳思瑤今天表示，她上午出席活動與台北市長蔣萬安同台，當面喊話盼蔣萬安發揮影響力，說服國民黨立委回頭是岸，別與全民為敵。

114年度中央政府總預算案日前在立法院會遭藍白聯手退回程序委員會，立法院會昨天表決院會議程時，國民黨、民眾黨立委再度聯手，表決結果56票贊成、50票反對，總預算案仍未列議程，繼續擱置。

吳思瑤今天透過社群平台Threads表示，她早上參加關渡宮媽祖文化節活動，與台北市長蔣萬安同台，她感謝媽祖庇佑加持，這次颱風台北沒有太大災情，但有些話不吐不快，因此致詞時公開對蔣萬安喊話。

吳思瑤指出，昨天山區多處坍方，災救復原工作漏夜進行，今天凌晨4時終於恢復陽金公路通行，但如果沒有災防預算，如何避災救災，「市長知道嗎？被國民黨卡住的治水災防預算，是365億！」

吳思瑤提到，基層公務人員服務鄉里，戮力從公，如果藍白繼續惡擋明年涉及軍公教加薪的新台幣222億元預算，台北市府公務人員都是受害者，「市長認同嗎？」

吳思瑤說明，她感謝蔣萬安蒞臨關渡宮舉辦的健康路跑以及舞龍舞獅競技活動，一起推動基層運動，但在立院被擋下的教育新增預算是335億元，其中還包含強化推動全民體育的25億元。

吳思瑤表示，市長是民選，蔣萬安應發揮影響力，讓台北5位國民黨立委站在民意的一邊，而不是與全民為敵；如果蔣萬安願意，還可以說服更多國民黨立委回頭是岸，行使職權審查預算。

吳思瑤強調，但很遺憾，接續她致詞的蔣萬安沒有正面回應請求，但為民發聲，不分顏色，「蔣萬安還要已讀不回嗎？」

吳思瑤 國民黨 立法院 蔣萬安

延伸閱讀

北市首例登革熱避擴散 蔣萬安：完成第一輪今再重點清消

南環段決標 議員喊話蔣萬安：爭取中央預算 趕緊動工

病童缺乏長照資源 病團：蔣萬安低調要求聯醫設法相助

影／蔣萬安出席罕病基金會活動 樂見小朋友用藝術表達自己

相關新聞

【重磅快評】依政見牛肉編預算 賴政府是在反對什麼？

為化解總預算案僵局，行政院長卓榮泰與立法院長韓國瑜原訂今晚邀各黨團吃「和解飯」，但因颱風攪局延期；不過，更大變數是藍白今...

總預算案卡關 吳思瑤向藍營的「他」喊話：說服藍委回頭是岸

藍白再度聯手將114年度中央政府總預算案退回程序委員會，民進黨團幹事長吳思瑤今天表示，她上午出席活動與台北市長蔣萬安同台...

總預算卡關不能講真話 綠委曝內氛圍已漸變一言堂

明年度中央政府總預算案卡關，原訂要讓朝野有協調空間的「和解飯」延期，藍白立委昨二度聯手封殺總預算案，朝野對立氣氛愈趨嚴重...

謝國樑怨氣象預報不準 洪申翰：精準預測預算遭藍白封殺

颱風山陀兒解除警報，基隆市長謝國樑質疑中央氣象屬預報資料有落差。民進黨立委洪申翰表示，氣象署在新年度提出的「數值天氣測報...

藍委：不修違法預算 和解飯無意義

總預算案卡關，朝野原訂昨晚吃「和解飯」，但因颱風延期。國民黨立委李彥秀表示，若違法預算不修正，餐敘也是無意義的飯局。民眾...

藍白聯手 再度封殺總預算

藍白日前退回明年度中央總預算案，民眾黨立法院黨團、國民黨團昨在立法院會再度聯手封殺總預算案，透過變更議程，以「報告事項僅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。