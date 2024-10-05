總預算卡關不能講真話 綠委曝內氛圍已漸變一言堂

明年度中央政府總預算案卡關，原訂要讓朝野有協調空間的「和解飯」延期，藍白立委昨二度聯手封殺總預算案，朝野對立氣氛愈趨嚴重。有綠委曝，其實黨內氛圍已漸變「一言堂」，只要上層要大家對幹，無人敢有異音，且只要非「泛賴系」，開會都怕被告狀或誤觸逆鱗，寧願選擇低調。

原定「和解飯」前一天，總統府副秘書長張惇涵在網路節目受訪喊話韓國瑜「莫忘世上苦人多」，引發藍營大為不滿，質疑張是代表賴清德意志，若「賴卓體制」各扮黑臉、白臉，朝野恐怕還是難有和諧結果。不僅如此，也有綠委對節目看傻眼，認為總預算案若能雙方各退一步，就不會最終傷害到人民。

但總預算案二度遭封殺，有藍委認為，只要行政院願意提出辦法解決，也不見得要堅持重編，以原住民禁伐補償為例，原民會首長多次提到不足部分可由「原住民族綜合發展基金」支付，只要獲原民立委支持，沒理由反對。民進黨立院黨團總幹事吳思瑤昨砲火猛烈說，藍白這次連列案都擋，且將癱瘓憲法法庭的憲法訴訟法硬列入議程，「傷害全民比颱風還不長眼！」

眼見朝野肅殺情況愈趨嚴重。有綠委私下透露，總預算部分，其實看得出在野黨試圖給台階下，但看起來上頭還是要大家對幹，倘若雙方一個不調整預算、一個繼續杯葛，「那要鬧到何年何月？」但無奈的是，目前民進黨內多數都不敢違抗「上層的意志」。

據悉，民進黨先前開會時，北部一名沒有明顯派系立委只是不滿地碎唸幾句，沒想到會後就立刻被一字不漏地向上呈報，該名立委雖然氣憤，但也不敢再多說幾句；之後開會有其他綠委只敢互相咬耳朵、講悄悄話，深怕坐在周圍的「同事」告狀。不僅如此，就連中常會上大多數人不敢言，也有人勤做筆記，就怕異音會誤觸逆鱗。