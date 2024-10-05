藍委：不修違法預算 和解飯無意義

總預算案卡關，朝野原訂昨晚吃「和解飯」，但因颱風延期。國民黨立委李彥秀表示，若違法預算不修正，餐敘也是無意義的飯局。民眾黨立院黨團總召黃國昌則說，解鈴還須繫鈴人，行政院若願意誠實面對錯誤，事情就迎刃而解。

為了解決總預算案僵局，立法院長韓國瑜與行政院長卓榮泰原定昨與朝野黨團幹部吃和解飯，但因颱風攪局，韓、卓都認為應以救災為優先，餐敘延期。

李彥秀表示，有心和解，一杯咖啡的時間，就足夠了；若無心和解，再豪華的菜餚，也不過是精心設計的鴻門宴。吃飯、喝咖啡只是形式，重點是民進黨有沒有心和解，修正違法預算的誠意，否則也只是「無意義的飯局」、「走味的咖啡」。

國民黨立委賴士葆說，和解不一定要吃飯，想要和解隨時可以，重點是要不要、想不想。行政院是否預備好同意要編列原住民禁伐補償金？或由原住民族綜合發展基金來支付？這是總預算被退回的重點，端看行政院的態度如何，只要依法行政編列事情就可以解決，與吃飯無關。

黃國昌表示，解鈴還須繫鈴人，行政院若真的願意誠實面對錯誤，針對預算沒編好公開承諾向社會報告，說明對不起原住民、農民、醫護等部分要如何處理，只需要行政院公開表態或宣示，事情就迎刃而解，沒必要好像一定要找時間吃飯，不吃飯就不知道怎麼處理問題。