藍白聯手 再度封殺總預算

藍白日前退回明年度中央總預算案，民眾黨立法院黨團、國民黨團昨在立法院會再度聯手封殺總預算案，透過變更議程，以「報告事項僅限列」方式，變相將總預算案排除在外。綠委批評，藍白擋預算如何救災，藍委則反擊「全力支持救災行動、今年預算編好編滿」。

藍白聯手以五十六票人數優勢，對上綠營五十票反對，二度擱置總預算案。行政院長卓榮泰表示，颱風不可抗力，但通過總預算不應有阻力，總統府和行政院立場一致。對於總預算卡關非常遺憾，這兩天會前往勘災，對於各地方縣市提出系統性治水要求，自己好像只有一句話告訴對方，「等我爭取到立法院預算，再來答覆各位吧」。

昨立法院會一開始，民眾黨團即提案變更議程，以報告事項僅限列方式，排入國民黨立委邱若華「消防法」修正案、民眾黨團「住宅法」修正案等十八案。民進黨立委在現場喊有異議，上演表決大戰。

民進黨立委在議場上高喊「反對杯葛總預算」，更痛批藍白兩黨「只搞政爭、不顧民生」；國民黨立委也高喊「支持原民」並舉牌指「全力支持救災行動、今年預算編好編滿」、「一一四總預算退回重編」等，朝野雙方叫陣十多分鐘。

民眾黨立委張啓楷、國民黨立委柯志恩、蘇清泉及無黨籍立委陳超明皆未投票，綠營則是民進黨立委楊曜未投。陳超明事後向院會聲明與國民黨立場相同。

民進黨立委林楚茵表示，若沒有預算，如何讓各級政府做好災救工作？為政治操作，犧牲國人的權益，國民黨的良心不會痛嗎？請問柯志恩、蘇清泉沒出席，就是暗助藍白擋總預算，確定還要代表國民黨選縣市長？有臉面對南部鄉親？

國民黨立委柯志恩回應，山陀兒颱風肆虐，高雄市區滿目瘡痍，為一早即時協助救災，她前晚已跟黨團溝通，達成昨日以地方救災優先的共識。無奈綠委和側翼又故意找碴，真的是投也罵、不投也罵，大家救災為先，可否少點政治口水？