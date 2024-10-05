高雄4天颱風假 民眾2樣「薪」情

山陀兒颱風重創南台灣，高雄市連放4天颱風假，加上周休二日，近乎放了一周，有民眾反映休無薪假，高興不起來，有人擔心連日休假，5日薪水無法如期入帳，高雄銀行昨主動加班，企業到分行開立取款條及提供發薪名冊，留守人員即受理申，讓受薪戶今天如期領薪。

防颱風來襲，高雄市10月1日至4日全市停班停課，前兩天風雨不大，各大百貨多數營業且生意興隆，有網友開心說，「首次颱風假加上周休共放6天，和今年的過年年假一樣長」。不過有勞工發文抱怨，連3天颱風放假都有給薪，但老闆認為休息太久、損失太大，所以要求請特休假。相關發文引發熱議，有網友回應，老闆願意給3天薪水已經很不錯，很多公司都是無薪假，可以請特休要偷笑了。

勞工局解釋，因為停止上班沒出勤，雇主不發工資並沒有違法，若本來就是勞工的例假日或休息日，不能扣薪水，須由勞雇雙方協商，雇主不能強迫員工上班或請特休。

高雄銀行高屏地區分行昨天原休颱風假，但考量不少企業將每月5日訂為發薪日，昨特地安排留守人員。高銀強調，為幫助受災客戶度過難關，凡高銀的房屋貸款戶及廠房貸款戶因本次風災造成生活或企業營運受影響者，提供1年免繳本金，只繳利息的寬緩方案，已辦理過寬限期者，再延長1年。