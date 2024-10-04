綠指退總預算案擋防災救命錢 藍：少點政治口水

藍白今天在立法院繼續聯手，以人數優勢表決將中央政府總預算案退回程序委員會。民進黨立委林楚茵在臉書發文指出，國民黨立委柯志恩、蘇清泉沒有出席投票，擋下防災救命錢，「有臉面對南部鄉親嗎？」

柯志恩則在臉書上表示，昨晚已跟黨團溝通，達成今天以地方救災優先的共識。無奈綠委和側翼又故意找碴，真的是投也罵、不投也罵，大家救災為先，可否少一點政治口水。

民國114年度中央政府總預算案日前在立法院會遭藍白聯手退回程序委員會，立法院會今天表決院會議程時，國民黨、民眾黨立委再度聯手，表決結果56票贊成、50票反對，總預算案仍未列議程，繼續擱置。其中柯志恩、蘇清泉、無黨籍立委陳超明、民眾黨立委張啓楷、民進黨立委楊曜未出席投票。

林楚茵隨後在臉書發文指出，114年度總預算案，很遺憾還是繼續被藍白擋下，其中南部出身的柯志恩、蘇清泉沒出席，就是暗助藍白擋總預算。她說，這些預算至關重要，也包含防災救命錢（治水預算），沒想到藍白還是為了政治鬥爭，繼續擋、繼續擺爛。

她表示，為了政治操作，犧牲民眾的權益，國民黨的良心不會痛嗎，請問國民黨的柯志恩、蘇清泉，確定還要代表國民黨選縣市長，有臉面對南部鄉親嗎。

蘇清泉回應中央社記者詢問時說，他今天在屏東處理昨天醫院發生火災的善後，所以沒有出席今天院會，與綠委質疑所謂擋總預算案無關。

民眾黨團表示，張啓楷先前表達過4日在嘉義地方有重要行程，沒辦法出席今天院會，因此向黨團請假，而黨團也准假，並無問題。