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藍白再度聯手封殺總預算 卓揆：非常遺憾

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長卓榮泰。記者蔡晉宇／攝影
行政院長卓榮泰。記者蔡晉宇／攝影

明年度總預算案再度遭藍白兩黨封殺，立法院4日全案送院會處理，民眾黨團提案議程僅限列原本議程，形同排除民進黨團提議增列的總預算案，隨後經表決出席立委106人有56人表達贊成，50人表達反對，藍白立委再度以人數優勢聯手封殺總預算案。

行政院長卓榮泰今日赴立法院施政報告及備詢前接受媒體採訪，被問及有關因為總預算案的關係，原定今日晚間將與立法院長韓國瑜餐敘，但受到颱風影響而延期。卓表示，這兩天大家都非常地辛苦，尤其在南部還有相當多的地區，到目前還在復原、復舊當中，甚至還有地方水電的供應到現在還沒有辦法如常，這是現在心裡大家最焦慮的。因此，在昨天也跟立法院有過溝通，他希望大家能夠在今天以觀察、甚至能夠協助各地的災區災情作為第一優先，因此原定今天晚上朝野餐敘，他個人建議能夠我們往後延，那目前延後的時間，雙方還在商量當中。

卓榮泰也說，颱風的因素是不可抗力，但是大家面對如何讓總預算能夠順利通過，也不應該會有阻力，一起共同為這個事情更了解。在今天面臨這個災情之後，整個國家、社會、人民更需要能夠對總預算有大家共同的看法，在明年因應各種的狀況，那政府才能去支應所有必要的任務。

在此事件的看法，卓榮泰強調，總統府跟行政院立場完全一致，都希望能夠在國會順利地推動總預算在內的，以及包括所有的政策，這個沒有任何不一樣的狀況。所以，今天往後延之後，希望在下禮拜能夠有儘快的時間，徵求韓國瑜的時間許可就會安排。

不過，今日立法院會上，也針對總預算案進行討論，在處理報告事項前，民眾黨團提議，此次院會議程僅限列議事日程草案所列報告事項及質詢事項，對行政院長施政報告繼續質詢；國民黨團提議內容與其相同；民進黨團則提議，增列行政院函請審議總預算案、前瞻基礎建設計畫第五期特別預算案。

因民進黨立委對民眾黨團提議表達異議，故對此展開表決大戰。經統計，出席立委106人，有56人表達贊成，50人表達反對。總預算案再度遭到封殺。對此狀況，卓榮泰在備詢時也再度表達「非常、非常遺憾」。

卓榮泰 立法院 韓國瑜

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