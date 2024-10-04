和解飯因風災延期…卓榮泰：總預算不應有阻力 府院立場一致

山陀兒颱風帶來災情，讓朝野為協調總預算的「和解飯」延期舉行。行政院長卓榮泰今天表示，救災優先，希望下禮拜若有時間，再和立法院長韓院長共商餐敘時間。卓榮泰也強調，颱風不可抗力，但通過總預算不應有阻力，總統府和行政院立場一致。

卓榮泰今天赴立法院進行施政總質詢，會前受訪表示，南部相當多地區尚在復原當中，水電供應無法如常，他心裡非常焦慮。昨天以和立委溝通，希望大家今天以協助災情第一優先，朝野餐敘往後延，至於延後時間雙方商量中。

卓榮泰也強調，颱風因素不可抗力，但通過總預算不應有阻力。至於在野黨質疑，總統府副秘書長張惇涵上節目以「莫忘世上苦人多」譏諷在野黨，破壞朝野和諧。卓榮泰表示，總統府和行政院立場一致，都盼能順利推動總預算。

關於多個縣市放颱風假，風雨卻不如預期，卓榮泰指出，要不要放颱風假，這是決定困難，地方政府衡量風雨、交通等，提出各種決定，以保障人民財產安全最大考量，現在地方政府可以用科技的方式，取得更正確資訊，做出正確判決，未來如何精進颱風假，會一起檢討。