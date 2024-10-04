冷眼集／韓國瑜做了賴清德該做的事

季青漫畫 總預算案卡關，立法院長韓國瑜將與行政院長卓榮泰，共邀朝野黨團幹部吃和解飯。此次預算爭議，從憲政體制上看，該出面協調的是賴清德總統，但賴總統不僅並未善盡憲法職責，甚至充當「朝野和解絆腳石」角色，簡直匪夷所思。

立法院是合議制，此次藍白聯手將明年中央政府總預算退回，民進黨團雖然站在執政黨立場講話，但無論如何，立法院做出的決議，就是退回總預算，而且退回總預算並無非無據。在與行政院各執一詞情況下，當然就是典型的「院際糾紛」了。

憲法對於此類「政治以上、違法未滿」的院際糾紛，並非沒有解決之道。憲法第四十四條規定，「總統對於院與院間之爭執，除本憲法有規定者外，得召集有關各院院長會商解決之」。換句話說，應該找卓榮泰和韓國瑜吃和解飯的，應該是賴總統，而不是「韓國瑜和卓榮泰共邀」。

依憲法總統本應超脫五院之上，才能扮演和事佬。不過賴總統上任以來，面對朝野紛爭，賴總統都站在攻擊發起線上，如果此時賴總統真的想行使「院際糾紛協調權」，在野黨恐怕也未必埋單。最重要的是，賴總統顯然也沒有意願放下身段，找兩院院長來「和解」。

賴總統不想做、不能做，於是這件事，韓國瑜做了。雖然從憲政體制上看，韓國瑜不無越俎代庖之嫌，但在預算僵局情況下，這是沒有辦法的辦法。雖然結果難料，但畢竟是踏出解決僵局的第一步。

然而，在朝野和解飯前夕，總統府副秘書長張惇涵卻用「莫忘世上苦人多」向韓國瑜喊話。此番酸言酸語讓人懷疑，賴總統其實不希望預算僵局被化解，因為一旦化解，功臣是韓國瑜不是賴總統，民進黨就無法在「藍白不理性抗爭」上作文章了。