聽新聞
0:00 / 0:00

總預算案怎應戰 藍營鷹派鴿派拉扯

聯合報／ 記者王千豪屈彥辰唐筱恬／台北報導
國民黨團首席副書記長王鴻薇。聯合報系資料照
國民黨團首席副書記長王鴻薇。聯合報系資料照

明年度總預算案卡關，民進黨發動文宣戰指控在野陣營阻擋地方建設，儘管國民黨也製作圖卡回擊、澄清，但仍有部分區域立委備感壓力。眼看朝野和解飯就要登場，後續總預算案如何應戰，藍營內部也有鴿派、鷹派等不同意見在拉扯。

立法院會今將再度處理總預算案，國民黨團今早開黨團大會討論是否繼續卡案。黨團幹部分析，由於遲遲未獲行政院正面回應，繼續阻擋的可能性很高；但黨內對總預算想踩煞車的鴿派勢力逐漸抬頭，而在野黨不堅持下去恐又被看不起，預料黨團大會會有一番討論。

據了解，針對總預算案，藍營內部分成鷹派、鴿派及務實派。鴿派立委抱怨說，九月廿日退回總預算的時間點很突然，當天黨團並未經過充分討論，大家口徑無法一致，而且利弊得失也沒有分析好。

不過，國民黨團首席副書記長王鴻薇說，「想下船的人自己出來說，不要扯後腿。」

另有鷹派立委直言「我就是主戰派」，反正現在已經被抹黑、被攻擊了，如果現在國民黨不捍衛自己堅持的事情，反而會被支持者責難。既然行政院態度強硬，在野黨不是更應該站在民意這邊嗎？更何況行政院亂編，為什麼不對的預算不能退回去？

但也有藍委表示，只要行政院願意釋出善意，提出辦法解決，也不見得要堅持重編，以原住民禁伐補償來說，原民會首長在立院備詢時多次提到不足的部分可由「原住民族綜合發展基金」支付，只要原民會有辦法獲得原住民立委的支持，沒有理由反對。

據了解，無黨籍立委高金素梅有向國民黨團請託，原民會主委曾智勇出國，卻無就原民會預算方面溝通，非常沒有誠意，一定要在和解飯上反映。

原住民 國民黨 曾智勇 王鴻薇 行政院 高金素梅

延伸閱讀

朝野和解飯因颱風延期 王鴻薇：未來仍有、立場一致

醫療院所電價漲幅大於菸草製造業 藍委：應補救

報導軍購被敲竹槓挨批疑美論 王鴻薇：台灣是小媳婦？

醫療院所電價漲 製造菸草減電價 王鴻薇：變菸草台灣？

相關新聞

颱風攪局救災優先 朝野「和解飯」延到下周

為化解明年度總預算案卡關僵局，行政院長卓榮泰與立法院長韓國瑜原訂今晚共邀藍綠白三黨團吃「和解飯」，但因颱風山陀兒攪局，餐...

冷眼集／韓國瑜做了賴清德該做的事

總預算案卡關，立法院長韓國瑜將與行政院長卓榮泰，共邀朝野黨團幹部吃和解飯。此次預算爭議，從憲政體制上看，該出面協調的是賴...

總預算案怎應戰 藍營鷹派鴿派拉扯

明年度總預算案卡關，民進黨發動文宣戰指控在野陣營阻擋地方建設，儘管國民黨也製作圖卡回擊、澄清，但仍有部分區域立委備感壓力...

朝野和解飯因颱風延期 王鴻薇：未來仍有、立場一致

原訂明日朝野三黨團三長、行政院長卓榮泰將在立法院長韓國瑜的邀集下，齊吃「和解飯」。因颱風山陀兒造成災情，朝野認為應以救災...

救災第一朝野和解飯取消 吳思瑤：朝野對話善意不變

原定明天由立法院長韓國瑜邀請行政院長卓榮泰與朝野黨團吃和解飯，受到颱風山陀兒影響，韓國瑜跟卓榮泰認為救災優先，決定取消明...

僵局何時解？颱風山陀兒攪局 行政院證實朝野「和解飯」擇日再吃

為化解中央總預算紛爭，行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜日前喝完「溫暖咖啡」後，原訂明日共邀朝野黨團吃「和解飯」。據了解，卓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。