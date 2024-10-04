總預算案怎應戰 藍營鷹派鴿派拉扯

明年度總預算案卡關，民進黨發動文宣戰指控在野陣營阻擋地方建設，儘管國民黨也製作圖卡回擊、澄清，但仍有部分區域立委備感壓力。眼看朝野和解飯就要登場，後續總預算案如何應戰，藍營內部也有鴿派、鷹派等不同意見在拉扯。

立法院會今將再度處理總預算案，國民黨團今早開黨團大會討論是否繼續卡案。黨團幹部分析，由於遲遲未獲行政院正面回應，繼續阻擋的可能性很高；但黨內對總預算想踩煞車的鴿派勢力逐漸抬頭，而在野黨不堅持下去恐又被看不起，預料黨團大會會有一番討論。

據了解，針對總預算案，藍營內部分成鷹派、鴿派及務實派。鴿派立委抱怨說，九月廿日退回總預算的時間點很突然，當天黨團並未經過充分討論，大家口徑無法一致，而且利弊得失也沒有分析好。

不過，國民黨團首席副書記長王鴻薇說，「想下船的人自己出來說，不要扯後腿。」

另有鷹派立委直言「我就是主戰派」，反正現在已經被抹黑、被攻擊了，如果現在國民黨不捍衛自己堅持的事情，反而會被支持者責難。既然行政院態度強硬，在野黨不是更應該站在民意這邊嗎？更何況行政院亂編，為什麼不對的預算不能退回去？

但也有藍委表示，只要行政院願意釋出善意，提出辦法解決，也不見得要堅持重編，以原住民禁伐補償來說，原民會首長在立院備詢時多次提到不足的部分可由「原住民族綜合發展基金」支付，只要原民會有辦法獲得原住民立委的支持，沒有理由反對。

據了解，無黨籍立委高金素梅有向國民黨團請託，原民會主委曾智勇出國，卻無就原民會預算方面溝通，非常沒有誠意，一定要在和解飯上反映。