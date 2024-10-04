颱風攪局救災優先 朝野「和解飯」延到下周

為化解明年度總預算案卡關僵局，行政院長卓榮泰與立法院長韓國瑜原訂今晚共邀藍綠白三黨團吃「和解飯」，但因颱風山陀兒攪局，餐敘延期，朝野最快下周能吃和解飯。國民黨立委表示，談總比不談好，但救災優先，民進黨立委說，朝野溝通善意不變。

立法院本會期一開議即爆發中央政府總預案的朝野角力戰，藍白聯手退回總預算。據了解，卓榮泰上周五與韓國瑜咖啡會時，主動向韓國瑜開口，想約朝野吃飯談總預算，韓國瑜點頭答應幫忙邀約朝野黨團。

不過據了解，由於颱風來襲，朝野都認為應優先勘災救災，希望今晚的和解飯先取消，擇期再吃。政院官員昨晚證實，卓榮泰透過秘書長龔明鑫聯絡立法院秘書長周萬來，表達希望和解飯局取消，獲得韓國瑜同意。據悉，和解飯最快下周登場。

總預算僵局能否解開，朝野和解飯被視為關鍵。國民黨團首席副書記長王鴻薇說，談總比不談好，希望卓榮泰「不要到時只帶著兩串香蕉」。和解飯因颱風延期，王說，行政院基於救災優先，完全可以理解，若未來還要吃和解飯，國民黨團的態度原則不變。

民進黨團幹事長吳思瑤說，昨傍晚接到行政院通知，和解飯改期，救災優先，這是兩院院長協調後的結果。雖然餐會延後，朝野間對預算溝通對話持續進行善意不變，今天院會議程排定總預算案是否付委，還是希望在野黨委員在風災期間，有感受到民意對防災、治水預算的重要性，讓總預算案順利付委審查。

民眾黨團總召黃國昌表示，會要求依法行政、該編的預算編好，一人發一杯茶都沒關係，卓榮泰直接宣布把預算補足就好。

朝野和解飯前夕，總統府副秘書長張惇涵提醒韓國瑜「莫忘世上苦人多」，引發在野黨批評「來攪局」。藍營人士分析，張惇涵親上火線「指點」韓國瑜，可能有兩原因，一是賴清德總統對卓榮泰對於在野黨採取較溫和的態度不滿；另一則是賴、卓唱雙簧、扮黑白臉，玩兩手策略，繼續累積賴總統的政治鬥爭籌碼。