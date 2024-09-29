快訊

又一起悲劇…女騎士為閃違停遭轎車輾斃 駕駛肇逃「案發竟在用手機」

入夜後風雨加劇…改放全台第一個颱風假 蘭嶼明天停班停課

京華城容積從392%放水到840%？ 許淑華：柯文哲恐難逃圖利

在野退總預算理由 綠委批不合理

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
立法院新會期，藍白兩黨退回明年度中央政府總預算案。圖／聯合報系資料照片
立法院新會期，藍白兩黨退回明年度中央政府總預算案。圖／聯合報系資料照片

總預算被藍白退回，成為朝野僵局，藍白早已喊出增列禁伐補償、健保點值等預算是解套條件，但民進黨多位立委受訪時仍堅持藍白的主張不合理，鍾佳濱認為僅以禁伐補償等預算，就全盤否定總預算不合比例，林楚茵仍盼進入委員會審查。目前立法院韓國瑜受行政院長卓榮泰之請，要為朝野張羅「和解飯」，只是兩黨各有堅持，不易解套。

藍提5大退回理由

立法院上會期通過《原住民保留地禁伐補償條例》新修法，將禁伐補償從3萬提高至6萬元，不過在114年總預算中卻未見增列預算。無黨籍原民立委高金素梅因此大怒感到不滿，在國民黨團大會提議要退回總預算，國民黨也對於行政院不尊重立法院而「同仇敵愾」，因此與民眾黨聯手退回總預算。

國民黨提出幾個理由，包括健保點值每點0.95元的相關預算沒有編、明年志願役「預算員額」將比今年縮減5486人、錯誤能源政策、禁伐補償未依法編足預算與文宣費用編列浮濫，堅持行政院應該退回總預算案重編。

面對總預算被退僵局，民進黨卻提出要釋憲反擊、召開記者會批評藍白卡預算，恐讓民生社福補助無法施行，後來是綠委喊話韓國瑜進行朝野協商，行政院長卓榮泰伸出橄欖枝，對外說各部會加強溝通。

盼正常程序審查

但民進黨立委林楚茵受訪時表示，在野黨若覺得總預算一小部分有問題，為何不按照正常程序到委員會實質審查時討論，一定要強行退回？她認為，在野黨已面臨基層壓力，還要努力說服支持者沒有卡公務員加薪與社會福利，盼藍白不要再卡總預算，也讓韓國瑜有機會替朝野協調。

「拿50億的禁伐補償擋3兆總預算並不合理！」民進黨立委鍾佳濱受訪時則說，總預算本來就是民主國家國會與行政對抗的戰場，美國也多次因總預算卡關而導致政府關門，但抵制方一定有很明顯的政策與在野黨不同，例如共和黨曾不滿民主黨歐巴馬政府的健保案，也一定會提出其他方案，但藍白本次僅以50億禁伐補償等事項就要卡關整體總預算，相當不成比例。

需依法審查預算

鍾佳濱質疑，難道這50億撥下來，在野黨就會放行整個總預算嗎？此外，退總預算也應該有一定程序，如今主計總處都尚未到立法院進行報告，「不是立委看看預算書，認為不合理就能擋，」鍾佳濱強調，應該經過質詢、審查等法定手段，否則以後都如此抵制即可，「每年都要審總預算，盼藍白能回歸理性討論，」鍾佳濱如此歎說。

【更多精采內容，詳見

國民黨 民眾黨 民進黨 立法院 韓國瑜

延伸閱讀

傳賴總統怒罵將官、摔資料立威？ 林楚茵：他不會激情演出

潘孟安銜命促善意溝通 將為大法官人事拜會韓國瑜

韓國瑜對首長缺席撂重話 卓內閣「罰寫一百遍」也不甩

韓國瑜邀吃和解飯 傅崐萁表態出席…卓榮泰樂意也期待

相關新聞

立委認證 楊金龍、羅文嘉勤跑立院

明年度中央政府總預算案廿日遭在野退回，行政院長卓榮泰下令部會首長與立委溝通，傳出在野批評部分新任首長態度不夠積極。立院人...

溝通總預算 陳駿季、曾智勇挨批傲慢

中央總預算案卡關，立法院長韓國瑜本周五將邀行政院長卓榮泰、藍綠白三黨團幹部吃和解飯。行政院長卓榮泰昨表示，餐敘他很期待兩...

藍白擋總預算案…地方預算也卡關？ 王鴻薇：造謠情勒

20日立法院開議當日，藍白聯手退回明年度中央政府總預算案，被質疑地方預算沒辦法執行。國民黨立委王鴻薇今日反駁，根本不受影...

總預算僵局有解？韓國瑜邀藍綠白吃和解飯 黃國昌再批：竟敢不依法編列

明年度中央總預算在立法院被擋下，立法院長韓國瑜決定將邀卓揆、藍綠白三黨團幹部吃和解飯。民眾黨立委黃國昌今表示，總預算竟敢...

高雄年輕警員入民進黨 吳崢盼綠立委捍衛軍公教加薪3％預算

民進黨中央黨部在各地招募黨員，高雄場今天下午舉行，秘書長林右昌、政策會執行長王義川、發言人吳崢出席，現場號稱500人入黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。