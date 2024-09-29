在野退總預算理由 綠委批不合理

總預算被藍白退回，成為朝野僵局，藍白早已喊出增列禁伐補償、健保點值等預算是解套條件，但民進黨多位立委受訪時仍堅持藍白的主張不合理，鍾佳濱認為僅以禁伐補償等預算，就全盤否定總預算不合比例，林楚茵仍盼進入委員會審查。目前立法院長韓國瑜受行政院長卓榮泰之請，要為朝野張羅「和解飯」，只是兩黨各有堅持，不易解套。

藍提5大退回理由

立法院上會期通過《原住民保留地禁伐補償條例》新修法，將禁伐補償從3萬提高至6萬元，不過在114年總預算中卻未見增列預算。無黨籍原民立委高金素梅因此大怒感到不滿，在國民黨團大會提議要退回總預算，國民黨也對於行政院不尊重立法院而「同仇敵愾」，因此與民眾黨聯手退回總預算。

國民黨提出幾個理由，包括健保點值每點0.95元的相關預算沒有編、明年志願役「預算員額」將比今年縮減5486人、錯誤能源政策、禁伐補償未依法編足預算與文宣費用編列浮濫，堅持行政院應該退回總預算案重編。

面對總預算被退僵局，民進黨卻提出要釋憲反擊、召開記者會批評藍白卡預算，恐讓民生社福補助無法施行，後來是綠委喊話韓國瑜進行朝野協商，行政院長卓榮泰伸出橄欖枝，對外說各部會加強溝通。

盼正常程序審查

但民進黨立委林楚茵受訪時表示，在野黨若覺得總預算一小部分有問題，為何不按照正常程序到委員會實質審查時討論，一定要強行退回？她認為，在野黨已面臨基層壓力，還要努力說服支持者沒有卡公務員加薪與社會福利，盼藍白不要再卡總預算，也讓韓國瑜有機會替朝野協調。

「拿50億的禁伐補償擋3兆總預算並不合理！」民進黨立委鍾佳濱受訪時則說，總預算本來就是民主國家國會與行政對抗的戰場，美國也多次因總預算卡關而導致政府關門，但抵制方一定有很明顯的政策與在野黨不同，例如共和黨曾不滿民主黨歐巴馬政府的健保案，也一定會提出其他方案，但藍白本次僅以50億禁伐補償等事項就要卡關整體總預算，相當不成比例。

需依法審查預算

鍾佳濱質疑，難道這50億撥下來，在野黨就會放行整個總預算嗎？此外，退總預算也應該有一定程序，如今主計總處都尚未到立法院進行報告，「不是立委看看預算書，認為不合理就能擋，」鍾佳濱強調，應該經過質詢、審查等法定手段，否則以後都如此抵制即可，「每年都要審總預算，盼藍白能回歸理性討論，」鍾佳濱如此歎說。

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