賴總統應展現高度 院際協調何勞韓院長？

近日立法院長韓國瑜相當忙碌，不只在院會提醒行政官員不要輕易缺席備詢，還將受邀出面，在10月宴請行政院長卓榮泰與藍、綠、白3黨黨團幹部化解總預算僵局；只是，賴總統／主席近日才要求行政官員不要缺席備詢，而憲法也賦予總統有院際紛爭調解權，無論是賴主席或是賴總統，似乎都沒發揮協調與督促的功能，讓立法院長韓國瑜搶盡風頭，殊為可惜。

重大公務當擋箭牌？

27日的總質詢上，由於經濟部長郭智輝、外交部長林佳龍、僑委會委員長徐佳青與原民會主委曾智勇皆請假，未出席立法院會。韓國瑜罕見宣告，基於對憲法的尊重，以及立法委員質詢權利，除了出國或迫切公務要親自處理無法出席，部會首長不宜請假委由副首長出席，也顯示對行政院的不滿。

即使賴清德於本會期開議前，即已要求各機關首長於總質詢期間，除因陪同總統接待外賓、重要公務出國、接待重要外賓或其他重大緊急事務須親自處理而請假外，均應親自出席，但設下如此多前提，反讓部會首長紛紛以重要公務為由避開質詢，外界難免懷疑政院要求官員全勤是打假球。

總統不用協調權？

另外，中央政府總預算案於立法院卡關，行政院長卓榮泰主動在27日與韓國瑜進行「咖啡會」，據轉述，韓國瑜承諾幫忙遊說在野黨。另外，韓也擬於10月4日邀約卓揆、藍綠白三黨團幹部餐敘，期望透過「和解飯」幫忙解開中央總預算的僵局。但行政、立法的「院際協調權」，理應是總統的責任，賴總統卻未能展現高度協調，令人遺憾。

賴清德在新會期開始後，透過行政院要求官員在院會全勤，在黨內也要求立委要服從黨團指揮，全員須全程參與黨團會議、立法院會、程序委員會外，8大常設委員會也都要全勤。但27日的院會卻僅有21位（41%）綠委出席，即使民進黨團幹事長吳思瑤聲稱僅有「乙級動員」，但在外界看來，41%綠委出席是「該到的都有到」，與全勤相較仍有不小落差。

賴總統指令掉漆

無論是賴總統還是賴主席，目前的宣示效果看來都大打折扣，還要韓國瑜出面協助督促官員出席、與協調行政與立法間的糾紛，立委也未乖乖服從出席的指令，這些在民眾看來都相當掉漆。若賴總統能降低鬥爭黨性，展現高度親自協調，不只在朝小野大的局面能有更多施政彈性，總預算與人事案過關的機率也會更高。

否則，在持續的空耗下，賴總統的雙少數執政恐面臨更大的民意反彈。

【更多精采內容，詳見 】