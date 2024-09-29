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藍委要求司法院提宣傳數據 依此審查114年度預算

中央社／ 台北29日電

國民黨立委翁曉玲質疑司法院政策宣傳成效不彰，司法院發新聞稿澄清。翁曉玲今天表示，政府花錢做宣傳要看效果如何，請司法院用數據說服她與民眾這筆錢花的值得，114年度的司法院預算審查，會建立在這些數據基礎上。

翁曉玲質疑司法院政策宣傳成效不彰，司法院28日表示，翁曉玲稱飛豬公司承接司法院製作宣傳影片的標案金額達新台幣3600萬元，並非事實。翁曉玲稱飛豬公司承接司法院標案所製作的影片中，最高觀看次數僅133次的「勞工志願提繳退休金」影片，實為勞動部製作，與司法院無關。

翁曉玲今天在臉書粉絲團發文指出，司法院發新聞稿說她講錯話，看到司法院這份新聞稿，她高度懷疑司法院是否有去看她的質詢影片。她有說是司法院給了飛豬公司3600萬元的宣傳經費嗎，有說 「勞工自願提繳退休金」 的宣傳片是司法院製作的嗎。

翁曉玲表示，她講述的重點在於，政府花錢做宣傳，要去看宣傳效果如何，像是這家飛豬公司製作的宣傳影片效果就慘不忍睹。

翁曉玲指出，司法院應該澄清的是，委託飛豬公司拍的宣傳影片效果不錯，並非如她看到的觀看次數如此之少。司法院更應該說明，過去花了大筆的宣傳經費，宣傳成效為何，請用數據說服她與民眾，這筆錢花的值得。

翁曉玲表示，將要求司法院提供過去4年來所有媒體宣傳經費支出運用報告書，包括業務宣傳類型、承包媒體廠商、經費占比等數據，114年度的司法院預算審查，會建立在這些數據基礎上。

另外，翁曉玲說，既然司法院點名勞動部，也請勞動部說明為何「勞工自願提繳退休金」的宣傳影片觀看次數如此之差。

司法院 影片 翁曉玲

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