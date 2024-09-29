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立委認證 楊金龍、羅文嘉勤跑立院

聯合報／ 記者屈彥辰蔡晉宇王千豪／台北報導
海基會副董事長羅文嘉。圖／聯合報系資料照片
海基會副董事長羅文嘉。圖／聯合報系資料照片

明年度中央政府總預算案廿日遭在野退回，行政院長卓榮泰下令部會首長與立委溝通，傳出在野批評部分新任首長態度不夠積極。立院人士表示，內閣中仍有和立院頻打交道的部會首長，包括金融相關部會、海基會副董事長羅文嘉，「見面三分情，對預算進展多少有幫助」。

包括央行總裁楊金龍、金管會主委彭金龍、財政部長莊翠雲，都被立委們認證是「立院跑很勤」代表。有民進黨立委辦公室透露，一位財金首長近期拜訪立委時，立委正好離開而不在辦公室，這位首長還先不進門，直接在門口站了快五分鐘，讓立委都覺得不好意思。

國民黨立委賴士葆說，楊金龍來拜訪是講打炒房政策，官員們應來溝通預算，目前只有台電來溝通要二千億元。

國民黨立委張智倫表示，羅文嘉近期和陸委會主委邱垂正一起來拜會，羅有表達兩岸問題是重要問題，想爭取更多預算。

前天四位部會首長請假立法院會，其實，卓內閣部會首長不尊重立院已不只一樁。七月三日交通委員會審查鐵路法時，時任交通部長李孟諺告假。

另外，七月十六日上會期延會最後一天，立院展開馬拉松式協商，並邀請相關部會首長，但當時李孟諺、陸委會主委邱垂正、法務部長鄭銘謙缺席。當時韓國瑜請官員轉達，朝野協商應由部長親自出席。

張智倫 李孟諺 溝通 羅文嘉 邱垂正 鄭銘謙 韓國瑜

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