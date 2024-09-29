溝通總預算 陳駿季、曾智勇挨批傲慢

中央總預算案卡關，立法院長韓國瑜本周五將邀行政院長卓榮泰、藍綠白三黨團幹部吃和解飯。行政院長卓榮泰昨表示，餐敘他很期待兩院有很好的發展，國家前不分朝小野大；立院藍白黨團總召傅崐萁、黃國昌昨都表示會出席，希望行政院尊重立法院代表的民意，依法編列應有的預算。

不過，下周二程序委員會在即，國民黨立院黨團書記長林思銘表示，如果政院沒有善意回應，仍會將總預算暫緩列案。

總預算案卡關主因在原民禁伐補償、提高公糧收購未足編。卓榮泰下令部會首長積極與立委溝通；但近一周來，農業部長陳駿季、原民會主委曾智勇並未積極溝通，兩人挨批態度傲慢且大小眼，對朝野立委態度有別。

在公糧收購預算部分，陳駿季除廿五日找過國民黨籍經委會召委呂玉玲談公糧，但沒有結論，其他關心此議題的國民黨立委張嘉郡、許宇甄、丁學忠、楊瓊瓔，陳駿季皆尚未尋求溝通。

張嘉郡表示，卓榮泰標榜是最會溝通的內閣，但似乎上行沒下效，她完全沒有接到來自農業部的電話，辦公室也沒有接到農業部的來訊，態度非常傲慢。

此外，曾智勇不僅沒有找在野立委溝通協調，反而以總統特使身分赴帛琉參加國慶活動。

無黨籍立委高金素梅批評，不懂為什麼曾智勇還可以去帛琉，面對族人那麼大的疑問，還有心情出去，極度的不負責任。

民進黨立委對兩位部會首長態度則大不同，農業縣綠委多認為，陳駿季願意溝通，有需要協助之處，農業部也都會協助，對於特定預算議題，雖各有立場，但溝通沒問題。

曾智勇則因與總統府秘書長潘孟安交好，敵我意識分明，綠營內評價兩極，原民立委辦公室皆指出，派系立場是一回事，希望能幫族人爭取更多福利，應是共同方向，盼曾智勇扛下壓力，勇於維護原住民權益。

傅崐萁說，「希望行政院要尊重國會代表的全國民意」，前天已接獲韓國瑜邀約，要跟卓榮泰邀約三黨黨鞭周五聚一聚，原則上國民黨會出席。

民眾黨昨在新北板橋開「為司法公義站出來」新北場座談會，黃國昌表示，前天韓國瑜跟他的辦公室聯繫，希望促成行政院和立院朝野黨團幹部坐下聊聊，經過全體成員同意，昨天已回覆韓國瑜，民眾黨會就事論事，站在選民立場對行政院違法濫權，乃至於總預算不依照法律規範編列，面對面溝通。