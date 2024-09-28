主動化解總預算案僵局 韓國瑜擬下周邀朝野吃和解飯

中央政府總預算案卡關，行政院長卓榮泰昨與立法院長韓國瑜進行「咖啡會」，據轉述，韓國瑜承諾幫忙遊說在野黨。另據了解，韓擬於下周邀約卓揆、藍綠白三黨團幹部餐敘，期望透過「和解飯」，主動幫忙解開中央總預算的僵局。

賴清德總統日前下軍令狀，要求民進黨立委應全勤出席立院各項會議，但經濟部長郭智輝不甩全勤令，本周二、五院會都請假，除了郭智輝外，還有外交部長林佳龍、僑委會委員長徐佳青、原民會主委曾智勇請假，總計有四名部會首長都請假不來。國民黨立委昨在院會場內高喊「譴責經濟部長」。

而韓國瑜也不忍了，昨天在主持議事時說了重話，宣告基於對憲法的尊重，以及立法委員的質詢權利，除了出國或迫切公務要親自處理無法出席，部會首長不宜請假委由副首長出席，立法院之前有函文政院通知各部會首長遵照辦理，也請政院確實處理。

行政院發言人李慧芝表示，行政院感謝韓國瑜的提醒，未來除非總統任務或重要公務行程，部會首長一律都要親自出席立法院會。但李慧芝也說，昨天施政報告總質詢共有四位首長「因公請假」，都已在總質詢前請假，行政院也已於開會前，依據立法院職權行使法向立院提交請假文件，並委由代理人出席。

至於明年度中央政府總預算案遭藍白聯手退回，並在立院程序委員會封殺，卓榮泰昨在院會休息時與韓國瑜喝咖啡、吃蛋糕。民進黨團幹事長吳思瑤轉述，韓國瑜在會中給出正面回應，表達會擔起責任，以立法院長高度，力求總預算在國會進行審查，並向在野兩黨遊說及溝通。

卓榮泰備詢時也證實，「喝過一杯很溫暖的咖啡了，彼此都要進行很多努力」。韓國瑜和他對國家未來方向及應發展方式，有基本理念相同。

國民黨團書記長林思銘表示，國民黨團會出席朝野協商，但會要求執政黨要依法編列預算，另外也會提出在野黨相關要求，絕對不會不溝通。

民眾黨團總召黃國昌說，民眾黨向來不會拒絕任何部會來溝通，但總預算退回要重新編列，其中關鍵人物是行政院長卓榮泰，這非政院單一部會而已，牽涉到跨部會，如卓揆要解決問題，恐怕非派單一部長虛晃一招能解決，民眾黨團歡迎卓榮泰率領部會首長來溝通。