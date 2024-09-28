冷眼集／府院插手黨團 國家體制亂套

賴清德總統下軍令，要求民進黨立委立院開會要全勤，行政院長卓榮泰則為總預算案卡關，親自拜會立法院長，負責「國會溝通」。總統、閣揆都將手伸入民進黨團，搶當「地下黨鞭」，不只妨礙黨團自主，也恐亂了國家體制。

卓榮泰曾在國會殿堂面對立委質詢時，公開宣示他是最高行政首長，一副「他人無權干預」的態樣。賴清德以總統之姿，為總預算案、立法院議事攻防下指導棋，這樣的行為矮化了卓榮泰地位，無形中也先治卓揆「督軍不力」之罪，坐實「賴卓體制」，卓揆決策不離賴清德意志的外界揣測。

從賴清德在總統府設立三大委員會，儼然是在行政院之上，設下直屬總統指揮的「太上委員會」，正式成為「太上行政院長」的時刻起，相信卓榮泰已知「自己只剩聽話功能」。

卓榮泰之於賴清德，猶如「小院長大總統」。卓榮泰面對行政瑕疵、閣員出包、溝通國會不力等問題，皆要負起責任。賴清德是大總統，權力大又不必負責。能讓卓榮泰最有底氣的依靠，是綠營用之即丟的中華民國憲法。憲法第五十三條規定，行政院為國家最高行政機關，意味行政院長即最高行政首長，憲政層次上，應不受總統指揮。但賴卓體制的運作卻是閣揆完全聽命總統。

民進黨總批在野黨「毀憲亂政」，但卓榮泰顯沒意識到自己身為最高行政首長的權力被架空，反倒拾起民進黨立院黨團黨鞭的事情，找了立法院長韓國瑜會商總預算案一事，民進黨團總召柯建銘被府院晾在一邊。賴清德總統兼黨魁又做閣揆的事，也當起國會黨鞭，而閣揆也在做黨鞭的工作，國家體制豈不全都亂了套？