逾半綠委缺席院會 藍諷「總統命令破功」

中央政府總預算案卡關，面對在野攻勢凌厲，民進黨主席賴清德日前下軍令，要求民進黨立委參與立院會議都要全勤。國民黨立委昨「幫忙」統計出席院會的綠委人數，僅有廿一人出席，賴清德被藍營嘲諷「令不出總統府」。

賴清德要求民進黨團全員服從黨團指揮，不僅要全員全程參與黨團會議，立法院會、程序委員會、八大常設委員會都要全勤。昨天是賴清德下令後的首個立法院會，國民黨立委陳玉珍、徐巧芯、羅智強製作大型點名看板，幫賴清德點名，僅廿一位綠委出席，連民進黨團總召柯建銘也缺席。

陳玉珍質疑，賴總統的命令能不能出得了總統府、可不可以貫徹到民進黨團？她數了一下議場有多少位民進黨立委，結果只有廿一人，「民進黨立委不是有五十一位嗎？來的人還不到半數，賴總統命令連總統府、民進黨團都沒有辦法貫徹」。

徐巧芯說，「民進黨還偷偷把門口的簽到表收起來」，軍令出不了中常會、總統府，只會誇大其詞、說大話，就是賴清德目前碰到的最大問題。

此外，為解套總預算案，行政院長卓榮泰昨與韓國瑜進行「咖啡會」，有民進黨人士表示，預算協商本該是黨團自主範疇，加上賴總統日前也喊出，要求黨籍立委要全勤，總統、閣揆親自出手指示協調，在在凸顯民進黨立院黨團有被弱化的跡象。

不過，民進黨立委不分派系多認為，行政部門本就有責任和立院溝通預算，並無特別不妥或跳過、架空黨團之感；但也有綠委提到，本屆立委就任以來，民進黨團在立院劣勢明顯，原先立院黨團和行政部門雙軌溝通預算，如今行政部門確實角色更吃重。