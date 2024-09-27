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陳雪生喊話朝野共解總預算案困境 卓榮泰讚雪中送炭

中央社／ 台北27日電

國民黨立委陳雪生呼籲以人民、社會、國家之福為重，朝野儘速共同解決總預算案卡關困境；他並稱願以自己這條老命，奉獻綿薄之力，努力勸說大家坐下來聊聊，把困境解決。行政院卓榮泰說，謝謝陳雪生幫忙，這是雪中送炭、民生有望。

立法院新會期20日開議，藍白以原民會未編足禁伐補償預算等爭議為由，將明年度中央政府總預算案退回程序委員會，24日也以席次優勢，在立法院程序委員會擋下總預算案。

立法院會今天繼續進行對卓榮泰施政報告質詢。陳雪生質詢時表示，總預算案卡關，他心裡也很難過，朝野對抗不是上策，對抗不是好事情，並非人民之福，不是社會、國家之福。

陳雪生建請卓榮泰可與立法院長韓國瑜及各黨團總召，茶敘、喝咖啡都可以，坐下來聊聊，把總預算案卡關困境解決比較重要。

陳雪生說，他願以自己這條老命，奉獻綿薄之力，努力勸說大家坐下來聊聊，把困境解決。

陳雪生表示，不管怎樣，在國民黨方面，不看僧面看佛面，他也是個老幹部，也會給他面子。陳雪生同時也提醒，行政院一定要努力，並且態度謙卑。

卓榮泰說，謝謝陳雪生的提醒和督促，以及一直提到對總預算案的關心，陳雪生的幫忙是雪中送炭、民生有望。

此外，對於陳雪生建請卓榮泰與韓國瑜及各黨團總召共商如何儘速解套總預算案卡關困境，卓榮泰說，朝這方向進行，希望能夠坐下來談談，了解彼此內心想法，然後如何化為做法，實際上的作為，他也會繼續請部會首長主動向朝野各黨團說明清楚。卓榮泰說，「特別拜託韓院長」。

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