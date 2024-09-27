總統要求全勤 經長請假挨轟

民進黨主席、賴清德總統下軍令狀，要求黨籍立委會議全勤，綠委大多能接受但也覺得高壓過頭，不過立法院院會今總質詢，經濟部長郭智輝請假不到，遭在野黨立委質疑完全不尊重國會，國民黨經濟召委呂玉玲昨也立刻排案，下周三邀請郭智輝到立院對電價進行報告。

立法院廿日開議，藍白聯手封殺中央總預算案，朝野對決氣氛濃厚，賴清德也下三道軍令狀，要黨籍立委全數參加會議，在野黨卻發現郭智輝本周二、五院會都請假，原因是率團前往日本參訪台積電熊本廠，預計今天回台。

國民黨立委賴士葆質疑，賴清德才下軍令狀要綠委全勤，竟有官員可請假立法院會，不尊重國會，而且電價審議委員會就要開會，難道郭智輝在迴避電價議題？且經濟部還要立法院撥補台電近二千億元，是什麼天大的出訪行程比國會審預算還重要？

立院經濟委員會召委呂玉玲也嗆聲，「避得了一時、避不了一世」，經濟委員會馬上開議，下周三就邀請郭智輝、國發會主委劉鏡清、台電公司等就「我國電力能源配比政策，與電價調整對民生物價、產業之影響評估與執行方案」進行專案報告，以回應立委疑問。

行政院長卓榮泰曾說，官員質詢期間除陪同總統接待外賓、重要公務出國，重大或緊急事項需首長親自處理並經核准者，「各首長都應該要親自出席」。據了解，綠委多認為經濟部長因公出國或另有要務，可以理解，「但立院還是要能來就來，還是要留意與國會互動」。

面對賴清德下達三軍令，據悉，民進黨內雖大多能接受，但也有人有不同意見，認為似乎高壓管理過頭，有綠委直言，「這一屆立委藍綠人數比例接近，第一會期在委員會本來就幾乎全員全勤，賴這番話沒什麼道理，這根本把立委當小學生」。

國民黨立委王鴻薇則表示，賴清德好像在做黨鞭該做的事，她未來也會幫忙點名，在各委員會、院會，看民進黨委員有沒有全員到齊，好讓賴清德發全勤獎狀。

國民黨立委謝龍介認為，當喊出團結時，就代表內部已經不團結了，所以賴清德才呼籲大家要團結。