聽新聞
0:00 / 0:00

總統要求全勤 經長請假挨轟

聯合報／ 記者唐筱恬蔡晉宇王千豪／台北報導
民進黨主席、總統賴清德下軍令狀，要求綠委在立法院會期間「全勤」，不過明天立法院院會總質詢，經濟部長郭智輝就請假，國民黨立委質疑不尊重國會。圖／聯合報系資料照片
民進黨主席、總統賴清德下軍令狀，要求綠委在立法院會期間「全勤」，不過明天立法院院會總質詢，經濟部長郭智輝就請假，國民黨立委質疑不尊重國會。圖／聯合報系資料照片

民進黨主席、賴清德總統下軍令狀，要求黨籍立委會議全勤，綠委大多能接受但也覺得高壓過頭，不過立法院院會今總質詢，經濟部長郭智輝請假不到，遭在野黨立委質疑完全不尊重國會，國民黨經濟召委呂玉玲昨也立刻排案，下周三邀請郭智輝到立院對電價進行報告。

立法院廿日開議，藍白聯手封殺中央總預算案，朝野對決氣氛濃厚，賴清德也下三道軍令狀，要黨籍立委全數參加會議，在野黨卻發現郭智輝本周二、五院會都請假，原因是率團前往日本參訪台積電熊本廠，預計今天回台。

國民黨立委賴士葆質疑，賴清德才下軍令狀要綠委全勤，竟有官員可請假立法院會，不尊重國會，而且電價審議委員會就要開會，難道郭智輝在迴避電價議題？且經濟部還要立法院撥補台電近二千億元，是什麼天大的出訪行程比國會審預算還重要？

立院經濟委員會召委呂玉玲也嗆聲，「避得了一時、避不了一世」，經濟委員會馬上開議，下周三就邀請郭智輝、國發會主委劉鏡清、台電公司等就「我國電力能源配比政策，與電價調整對民生物價、產業之影響評估與執行方案」進行專案報告，以回應立委疑問。

行政院長卓榮泰曾說，官員質詢期間除陪同總統接待外賓、重要公務出國，重大或緊急事項需首長親自處理並經核准者，「各首長都應該要親自出席」。據了解，綠委多認為經濟部長因公出國或另有要務，可以理解，「但立院還是要能來就來，還是要留意與國會互動」。

面對賴清德下達三軍令，據悉，民進黨內雖大多能接受，但也有人有不同意見，認為似乎高壓管理過頭，有綠委直言，「這一屆立委藍綠人數比例接近，第一會期在委員會本來就幾乎全員全勤，賴這番話沒什麼道理，這根本把立委當小學生」。

國民黨立委王鴻薇則表示，賴清德好像在做黨鞭該做的事，她未來也會幫忙點名，在各委員會、院會，看民進黨委員有沒有全員到齊，好讓賴清德發全勤獎狀。

國民黨立委謝龍介認為，當喊出團結時，就代表內部已經不團結了，所以賴清德才呼籲大家要團結。

賴清德 郭智輝

延伸閱讀

呂秀蓮：台海開戰風險愈來愈高 賴清德要尊重在野黨

【重磅快評】陸將解禁日本水產品 賴清德不開放怎交代？

【重磅快評】賴清德「點」王世堅 不數落郭智輝兩句？

籃球／賴清德將推動總統盃三對三 盼把賽事搬上凱道

相關新聞

總預算案被卡 政院列10支出受影響 藍批大內宣浪費

明年度中央政府總預算案卡關，行政院昨列舉十項受影響支出，如軍公教加薪、地方治水等計畫。在野黨也列出國防預算「重採購、輕維...

總統要求全勤 經長請假挨轟

民進黨主席、賴清德總統下軍令狀，要求黨籍立委會議全勤，綠委大多能接受但也覺得高壓過頭，不過立法院院會今總質詢，經濟部長郭...

藍營市長：總預算案退回不是刪除

立法院藍白黨團聯手退回明年度中央政府總預算案。台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜認為中央必須聆聽民眾心聲，尊重立法院職權；桃...

藍白封殺總預算 綠委提醒卓榮泰「讓人民看到解決問題能力」

行政院長卓榮泰繼昨天首場餐敘後，今晚宴請第2梯次黨籍立委。面對藍白聯手退回114年度中央政府總預算案僵局未解，多位立委在...

總預算卡關 卓榮泰邀韓國瑜共商期待獲「溫暖回應」

明年度中央政府總預算案持續卡關，行政院長卓榮泰今在院會中指出，若無法順利通過，將導致空有政策無法執行。卓今晚夜宴綠委時提...

總預算案卡關 吳思瑤：卓榮泰邀韓國瑜共商「盼獲溫暖回應」

藍白聯手在立法院程序委員會退回民國114年度中央政府總預算案，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天轉述，行政院長卓榮泰希望與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。