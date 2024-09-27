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藍營市長：總預算案退回不是刪除

聯合報／ 記者楊正海曾增勳／連線報導
針對藍白退回總預算衝擊軍公教加薪，桃園市長張善政（中）說退回不是刪除。記者曾增勳／攝影
針對藍白退回總預算衝擊軍公教加薪，桃園市長張善政（中）說退回不是刪除。記者曾增勳／攝影

立法院藍白黨團聯手退回明年度中央政府總預算案。台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜認為中央必須聆聽民眾心聲，尊重立法院職權；桃園市長張善政說，退回不是刪除，相信立法、行政二院會妥善處理。

台中市長盧秀燕表示，立法院目前是「退回預算」，接下來會重議，並非「刪除預算」，且法定預算受到國家保障，重議之後也不會受到影響。

蔣萬安、侯友宜昨在北市世壯運記者會中同台受訪。蔣萬安說，中央政府也必須要聆聽民眾的心聲。是否波及地方政府預算？侯友宜說，延續性的預算不受影響，新的計畫，新北市也會適度調整。

張善政昨主持桃園原民學校實驗小學揭牌，他受訪說，大家不用太擔心，預算退回有時是審查預算過程，不要以為這些經費都會被刪除。

侯友宜 立法院

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藍白退回總預算衝擊軍公教加薪？張善政：退回不是刪除

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