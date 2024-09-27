總預算案被卡 政院列10支出受影響 藍批大內宣浪費

明年度中央政府總預算案卡關，行政院昨列舉十項受影響支出，如軍公教加薪、地方治水等計畫。在野黨也列出國防預算「重採購、輕維護」、文宣費用暴增等，批政院預算編列不實且違法，還散布謠言製造社會對立，用認知作戰護航。

行政院長卓榮泰昨晚在圓山飯店宴請立法院國防外交、衛環、經濟、財政委員會的綠委。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤餐後轉述，卓已下令，各部會首長在十月一日立法院程序委員會前，務必全面動起來，積極遊說各黨立委，精確傳達預算對國家福祉的重要性，並伸出橄欖枝邀韓國瑜會面，共商總預算付委的可能性，盼獲得「溫暖回應」。

立法院廿日開議，藍白以原民會未編足禁伐補償預算為由，將總預算案退回立法院程序委員會，廿四日立法院程序委員會又以席次優勢，二度封殺總預算案。

立法院長韓國瑜要求黨團幹部控管秩序。本報資料照片

行政院長卓榮泰昨在行政院會強調，立法院若無法實質審查總預算案，將影響政策推動，除法定業務跟部分延續性業務可以支應經費使用，其他新興資本支出及新增計畫都無法進行，導致「空有政策卻無法執行」，影響中央地方共同推動的建設。政府不會疏於溝通，盼爭取實質審查。

政院也列出教育、醫療、護理、軍公教、農民權益、消防安全、國家安全、道路改善等十項受影響支出。以軍公教人員調薪二二一億元最多，其次是省道改善計畫一○四點五五億三，還有規畫潛艦國造後續籌建等軍事投資計畫六十九點五億元、護理人力政策整備中長程計畫六十八點八五億元等。

國民黨發言人楊智伃則指出，依預算法，行政機關和國營事業在預算未通過前可繼續執行經常性業務，不會影響公務員領薪水，也不會讓公共建設停擺、造成人民權益損失。

國民黨指出，六千四百億元的國防預算卻「重採購、輕維護」，明年志願役員額更減少五千多人；能源政策編列九千億元，再生能源推廣占台電整體預算一成五，平均再生能源購電成本五點三元，遠高於明年度每度售電單價三點五元，等於平均每度電都虧損近兩元。

國民黨指出，各部會大幅增加媒體政策及業務宣導經費近十五億元，文宣費用增加五億九千萬元，幅度高達六成五。另外，全民健保點值每點僅零點九五元，導致人民無藥可用、無床可住，醫護人員淪為血汗工廠。詐騙案件不斷上升，政府已砸鉅額預算打詐，如今還要再花七十三億？

民眾黨立院黨團總召黃國昌說，開議時民眾黨團要求重編再審，沒想到執政黨絲毫沒反省。

此外，台電一千億元補助尚未通過立法院審查，傳出台電定調民生用電不漲，工業電價可能漲到百分之十四，將衝擊物價。中廣前董事長趙少康說，政府一方面宣稱十月民生用電凍漲，一方面施壓立法院，責怪在野黨退回總預算，對在野立委情緒勒索。