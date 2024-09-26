藍白封殺總預算 綠委提醒卓榮泰「讓人民看到解決問題能力」

行政院長卓榮泰繼昨天首場餐敘後，今晚宴請第2梯次黨籍立委。面對藍白聯手退回114年度中央政府總預算案僵局未解，多位立委在會中表示，在野黨作法不會得到人民認同，不過，持續僵持對執政也未必有利，要讓人民看到執政團隊有解決問題的能力。

立法院新會期剛開議，行政院按例宴請黨籍立委聽取意見。不同於昨天氣氛平和，今晚餐敘聚焦在如何化解當前立院朝野對峙的困局，氣氛也顯得較為凝重。

據與會人士轉述，有立委表示，過去擔任議員期間都是在野黨身分，因此在野黨杯葛抗爭並不為過，大家也不用大驚小怪；只不過，藍白立委這次退回總預算案，攸關國家建設、人民福祉的總預算案遲遲不審，不會得到人民的認同。

不過，這位立委也提醒執政團隊，尤其是行政部門，雖然朝野對抗的情勢，短期對執政黨有利，但長遠來看，人民並不希望僵局未解，人民也要看到執政黨有解決問題的能力，而不是長期對抗下去。

另1位立委也持相同看法指出，朝野對峙的局面，執政高層不應該把壓力都丟給51位黨籍立委，行政部門手上有工具也有武器，有行政資源可以運用，要善用策略及方法；以現在席次居於劣勢，光靠立委是沒有辦法，立委能做的很有限，行政部門必須出面化解，依照不同議題及狀況採取不同方法，爭取在野黨立委支持，才是化解僵局的作法。

與會人士表示，上述立委的發言之後，其餘立委給予熱烈掌聲，且多位立委私下表示，「講出大家的心聲。」不過，卓榮泰及其他行政部門代表，並未就此議題回應。

此外，鑑於第1會期的餐敘，有多位部會首長未進入狀況，遭黨籍幹部及立委砲轟。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤在昨天首場餐會上，無預警對部會首長「抽考」，考題是黨籍立委的選區，讓場面一度陷入緊張。所幸，部會首長全部答對，無人出錯，讓現場的行政院代表鬆了一口氣。