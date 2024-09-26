總預算案卡關 吳思瑤：卓榮泰邀韓國瑜共商「盼獲溫暖回應」

藍白聯手在立法院程序委員會退回民國114年度中央政府總預算案，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天轉述，行政院長卓榮泰希望與立法院長韓國瑜會面，共商總預算案付委的可能性，期待能獲得「溫暖回應」。

立法院新會期20日開議，藍白以原民會未編足禁伐補償預算為由，將明年度中央政府總預算案退回程序委員會，24日也以席次優勢，在立法院程序委員會擋下總預算案。卓榮泰今天在行政院會指示，部會首長應善盡各種努力，讓總預算案能在立法院10月1日的程序委員會中獲得支持，爭取實質審查空間。

卓榮泰今晚在圓山飯店宴請立法院國防外交、衛環、經濟、財政委員會的民進黨立委，包含幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘等近20人出席，相關部會首長也列席。

吳思瑤餐敘後轉述，卓榮泰已經下令，各部會首長在10月1日的程序委員會之前，務必全面動起來，積極遊說各黨委員，精確傳達預算付委審查對國家福祉的重要性。

吳思瑤表示，卓榮泰善意很夠，主動伸出橄欖枝邀請韓國瑜會面，盼能共商總預算付委的可能性，目前正等待韓國瑜的回覆，相信也能獲得溫暖回應。

吳思瑤說，可以看出內閣積極要讓總預算進入審查程序，並且在法定期程完成，因此大家會有志一同，分進合擊。