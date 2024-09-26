總預算遭退影響補助否 盧秀燕：退回刪除兩回事

藍白在立院程序委員會退回中央政府總預算案，是否會影響台中市的補助款。台中市長盧秀燕今天表示，退回重議與刪除預算是兩回事，法定相關預算有國家保障，沒有問題。

藍白在立法院程序委員會封殺明年度中央政府總預算案。地方質疑預算遭退回，恐影響台中市相關補助。盧秀燕今天出席神岡國小中央廚房啟用典禮，她接受媒體訪問做上述表示。

盧秀燕說，立法院目前是「退回預算」，之後還會重議並非「刪除預算」，兩者是不一樣的事情，且法定預算受到國家保障，重議之後也不會受到影響。

民進黨台中市議員陳淑華則認為，中央總預算被退回，無法付委、審查，所有中央補助款的補助全部出現問題。行政院也無法如期、如數撥補台中市。台中市2025年總預算案高達數百億元的中央補助款全部不能穩定，包括軍公教調薪、長照、托育補助等，台中市政府無法據以編列，影響市政建設推動。