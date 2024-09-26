在野質疑不照顧原住民 綠委舉數據反駁

藍白以原民會未編足禁伐補償預算為由，封殺民國114年度中央政府總預算案。民進黨立法院黨團副幹事長洪申翰今天表示，藍白企圖塑造民進黨政府欺負原住民，但實際上原民會及所屬的公務歲出，相較於前一年，成長幅度高達12%。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤則指出，民進黨照顧原住民，努力做更好、更多，呼籲藍白理性，讓總預算案付委審查。

立法院新會期20日開議，藍白以原民會未編足禁伐補償預算為由，當天就將114年度中央政府總預算案退回程序委員會，24日也以席次優勢，在立院程序委員會擋下總預算案。

洪申翰今天在臉書撰文表示，中央政府的年度總預算歲出，因為經濟成長稅收增加，相較於前一年，編列的成長幅度為9.8%，而原住民族委員會及所屬的公務歲出，相較於前一年，成長幅度是高達12%。換言之，用在照顧原住民族的成長幅度，明顯大於總體中央政府總預算的成長幅度。

洪申翰質疑，藍白不會跟大家說這些真實的數據，只想繼續用資訊的落差，抓著一個有高度違憲疑慮的修法條文，無限上綱塑造執政黨對不起原住民的錯覺，進而卡住政府前進的腳步，這種為反而反的做法，讓想要好好審查預算的立委們在新會期虛耗，根本沒有預算可以進立院實質審議。

民進黨立法院黨團今天召開輿情回應記者會時，吳思瑤、民進黨團書記長蔡易餘也在會中說明相關數據，強調民進黨政府照顧原住民，經費史上最高，也努力做更好、更多，希望各界就事論事、勿無限上綱，也不要扭曲事實。

吳思瑤說明，歡迎在野黨對個別部會的預算，進行抽絲剝繭的嚴格把關，但現在在野黨卻認為單一部會的預算沒有編足，就把總預算案退回，這種手段過當，也是無差別式的攻擊。

媒體追問，國民黨主席朱立倫稱凍預算、刪預算是人民給立委的天職，難道立法院要變成只是護航預算的立法局。

吳思瑤回應，朱立倫的話只說對一半，確實審預算、凍結預算、刪預算是立委的天職，但朱立倫沒說的是，立委拒審預算就是瀆職，藍白現在在做的事情，就是對自己國家開槍、抵制總預算案，呼籲藍白理性，讓總預算案付委審查，民進黨團也絕對支持嚴格監督預算。

蔡易餘提到，不知道朱立倫是搞不懂還是在帶風向，因為總預算案卡在立法院程序委員會，因此沒辦法進行實質審查，這樣如何凍結、刪減預算。

此外，媒體報導指出，自立法院上個會期開始，就有日本駐台武官經常出入立法院。吳思瑤表示，民進黨團及她都沒有接觸到，也沒有聽聞。