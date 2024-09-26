總預算案攻防白指失去創黨價值 綠：團結面對不理性

民眾黨團總召黃國昌今天指出，行政院不僅違法編列總預算，甚至網軍還鋪天蓋地造謠指稱在野黨擋預算，民進黨創黨38年已完全失去創黨價值，總統賴清德應以蒼生國家為念，別再蠻橫硬幹。

民進黨團書記長蔡易餘指出，從總預算案可以看出，藍白就是要把國家總預算案完全擋住，藍白目的不是為了國家好，而是要阻擋行政院施政，因此民進黨主席賴清德昨天才會在中常會提出呼籲，面對這樣的新戰場必須更加團結，只有團結才可以面對不理性的藍白。

藍白以原民會未編足禁伐補償預算為由，封殺明年度中央政府總預算案。身兼民進黨主席的總統賴清德昨天在民進黨中常會提出3項團結指示，包括黨團會議全員到場、全程參加；程序委員會、委員會、院會，全勤參與；全面服從黨團指揮。

民眾黨團今天舉行記者會，黃國昌指出，沒辦法接受行政院違法編列預算，因此上週院會黨團支持無黨籍立委高金素梅提議將總預算案退回程序委員會，並要求行政院重新編列總預算，沒想到執政黨絲毫沒反省改進，還鋪天蓋地造謠指稱在野黨擋預算、津貼、加薪。

黃國昌指出，原住民保留地禁伐補償條例之所以修法，是民進黨的原住民立委陳瑩、伍麗華提案，但7月三讀修正後，未見行政院表示窒礙難行，或要對法律提起覆議；若這部法律修正後真的違憲，民進黨應先對陳瑩、伍麗華黨紀處分。

民眾黨立委陳昭姿表示，她最近遭受許多網軍指控稱阻擋明年癌症防治新藥經費新台幣40億元，但很可笑的是根本沒有這個科目和金額；賴總統2019年參與民進黨總統初選遭遇程序不正義，還曾呼籲時任總統蔡英文的網軍停止攻擊，她現在也要呼籲，請停止網軍對在野黨的攻擊。

黃國昌指出，民進黨創黨38年，許多創黨價值都棄如敝屣，不僅介入媒體，也未廢除考監兩院，甚至將公投鎖回鳥籠；賴總統應以蒼生、國家為念，不要再繼續蠻橫硬幹。

媒體詢問，若行政院不重編總預算，在野黨是否可能把人事同意權審查時間挪後，待總預算案審查完畢後才審查人事同意權。

黃國昌表示，民眾黨就事論事，預算是預算，人事是人事，他不談策略，而是價值與理念，對於人事同意權的態度就是嚴審，因此民眾黨團寄出給考試委員被提名人、大法官被提名人的問卷，但這些被提名人連基本功課都不交，大概以為立法院是橡皮圖章，立委閉著眼睛審查就要通過，沒有這回事。