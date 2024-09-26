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藍白兩黨聯手卡總預算 政院：請部會溝通也請立委支持

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影

藍白兩黨聯手將明年度中央政府總預算案退回程序委員會，對此，行政院發言人李慧芝26日轉述院長卓榮泰會中裁示，總預算如果一直無法順利推動，就會變成空有政策、無法執行，將請各部會首長善盡跟立院的溝通，同時也請立委可以支持中央政府的總預算。

卓榮泰指出，中央政府總預算在立院無法實質審查，對於政府明年度政策推動有非常大的影響，如果一直無法順利推動，就會變成空有政策、無法執行。雖然法定支出的部分，延續性業務可以支應使用，可是新的資本支出跟新增計畫都無法。中央建設跟地方建設一體，總預算當中包括很多政策，是中央跟地方要共同推動。

卓榮泰強調，政院不會怠惰、疏於跟立院溝通，會求各部會首長善盡各種方式，努力跟立院做有效更通，希望在立院下周程序委員會可以得到立院理解跟支持，爭取總預算可以實質審查，審查過程中以便讓政院做充分說明。

至於有關明年度計畫受影響最大的項目？李慧芝說明，涉及到很多層面，包括醫療、教育、軍公教同仁權益、消防人員安全等，新興計畫都需要立法院對於總預算案的實質審查跟支持，才有辦法如期執行。影響層面方面很多，沒辦法一一列舉，但在教育方面，補助公私立各級學校的用電優惠就有58.82億，還有依照「偏遠地區學校教育發展條例」給予鼓勵的久任獎金也有11億多；醫療部分，健康台灣深耕計畫癌篩部分就有60億，癌症新藥補助也有51億。

此外，李慧芝也提到，農地重劃區的基礎建設升級、緊急農路改善等有30億；消防安全部分也非常多，對於消防與救護人員的安全跟救災設備相關，這項新增支出就有11.48億；跟地方相關的部分，治水預算新增有159億，包括地下水保育、地層下陷防治計畫以及蘇澳溪、荖濃溪整治計畫，如果沒辦法審核就無法使用。

卓榮泰 行政院

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