冷眼集／在野若不團結 監督力道將大減

立院本會期上周開議首日朝野就短兵相接，在野不滿行政院未編足原住民保留地禁伐補償等多項預算，聯手將明年度總預算案退回程序委員會，前天再於程委會封殺。在野雖攻勢凌厲，但民進黨主席賴清德昨已下達軍令狀，在野若不能團結，監督力道將被削弱。

歷經上會期國會改革法案的朝野交鋒，立院本會期將審查明年度中央政府總預算，朝野攻防只會更激烈。從上周五開議日來看，朝野已各自擺開陣勢；目前藍白合作雖較占上風，但賴清德總統昨對民進黨立委下令開會必須「全勤」，絕對會全力捍衛執政的主場優勢，在野稍有破口，就可能被擊潰。

國會改革法案審查期間，青鳥聚集在立院周遭，企圖影響國會議員行使職權的自由意志，甚至揚言要在明年啟動大罷免，對不少藍營新科立委造成壓力。新會期開議，青鳥又在蠢蠢欲動，對藍營立委來說，要說沒有壓力是騙人的，羅廷瑋在藍白聯手之際投棄權票，正是頂不住這股壓力。

但也因為羅廷瑋在藍綠交戰之際臨陣退卻，難怪藍軍憤憤不平，白營也看不下去。雖然羅廷瑋一時「思慮不周」，尚未影響藍白合作大局，但羅表現出的「一時軟弱」，已讓綠軍找到可以突圍的破口，值得藍白警惕。

以民進黨執政的霸性，絕不會向藍白聯手示弱；但在野合作監督執政，既符合權力制衡的憲政原理，也是天經地義，更何況，賴政府上任後，對於在野態度始終強硬，昧於朝小野大的現實，視國會決議為無物，在野立委若不能堅持編列立院決議要執行的預算，形同自我閹割。然而，就怕在野不能展現鋼鐵般的意志，反遭綠營逐一擊破。