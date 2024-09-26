藍白聯手卡總預算案 賴清德下軍令要綠委全勤迎戰

藍白前天在立法院程序委員會聯手封殺明年度中央政府總預算案。面對在野攻勢凌厲，民進黨主席賴清德昨下軍令，要求民進黨團全員服從黨團指揮，不僅要全員、全程參與黨團會議，立法院會、程序委員會、八大常設委員會都要全勤，貫徹團結精神。

行政院長卓榮泰昨晚宴請綠營立委與部會首長時感嘆，行政部門本應光榮談論新年度亮點計畫，如今只能談如何突圍，「亮點變成黯淡無光」。

但國民黨主席朱立倫表示，卡預算是立委合法權力，民進黨立法院黨團應站在立法權這邊，要求行政院解釋如何補救，才是正軌，不是動用民粹攻擊在野黨，如果會期一開始就這樣，立法行政如何合作？

民進黨團幹事長吳思瑤昨晚轉述，卓榮泰一番話發人省思，「地方建設化為空影，付之一炬」，如未來嘉義縣民雄要打造航太暨無人機的產業園區計畫、嘉義市長黃敏惠爭取的嘉義市政府市民中心興建議會等，都會被擋下；面對許多預算被凍結，將花更大力氣進行遊說工作。

另一方面，國民黨台中市立委羅廷瑋在前天程序委員會表決時棄權，引發藍營炸鍋。羅廷瑋發現事態嚴重，在國民黨團幹部提供意見後，昨天上午公開鞠躬向藍營內部、支持者致歉。羅廷瑋表示，首先要向支持者、黨團同志鄭重道歉，並且改進；第二，絕對不會有下一次，未來會努力監督執政黨，堅守崗位，捍衛人民權利；第三，他已深刻反省，也向黨團自請處分；最後，未來會正面迎擊所有來自綠營的霸凌，當個勇敢的國民黨立委。

對於藍白聯手，羅廷瑋卻投棄權票，羅昨早雖在臉書貼道歉文，但民眾黨台中市黨部主委江和樹不埋單，直言「等於死了」。不具名藍委表示，身為國民黨團一員，政治攻防上就應團進團出，怎可因自身考量，輕易做出與黨團不同的決議？此舉不僅傷害藍營內部團結，也傷害到羅廷瑋本人；不是只有羅廷瑋有選區壓力，每個區域立委都有選區壓力。

國民黨團書記長林思銘表示，如果沒有配合黨團決議投票的話，依照黨團章程規定罰款；至於黨中央是否處分，要由黨中央決定。與羅廷瑋同屬台中市的民進黨立委何欣純表示，不太清楚羅廷瑋受到的霸凌是什麼，若能說出案例，也許可訴諸社會公評。

此外，立法院各委員會昨選舉召委，藍白在外交及國防委員會共推民眾黨立委林憶君為召委，也讓民眾黨本屆立院首度拿下召委席次。