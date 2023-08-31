藍：出生率惡化 勞保黑洞撥補難救

少子化已成國安危機，亦可能影響勞保。國民黨立院黨團昨舉行記者會指出，勞保潛藏負債以每年五千億元速度累積，二○二一年潛藏債務達十兆八一九四億元，對比政府撥補恐杯水車薪。

國民黨立委謝衣鳯說，勞保投保人數已達一○三四萬二○○五人。檢視歷年政府撥補勞保基金的金額，二○二○年撥補二○○億元，二○二一年撥補二二○億元，二○二二年撥補三○○億元，二○二三年撥補四五○億元，疫後特別預算又分三年再各撥補一○○億元，明年度撥補一二○○億，對比債務簡直杯水車薪。

國民黨立委賴士葆針對少子化問題表示，政府因應少子化的預算破千億元，但今年上半年出生人口僅約六萬六千人；從蔡英文總統上台開始，出生人口年年降，去年自然增加人口約是負六萬八千人，今年度可能是負八萬多人，「蔡英文錢一直用，預算一直增加，台灣人口卻一直凋零」。

【記者鄭媁／台北報導】行政院發言人林子倫昨天表示，政府今年在遵守財政紀律原則下以最大幅度增補挹注勞保基金預算，目前預估明年財務相對穩健。針對少子女化預算，政府透過跨部會合作推動各項政策，讓年輕人願婚、敢生、樂養。