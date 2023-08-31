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稅收估計太樂觀？ 財部：依最新經濟情勢編列
國民黨立院黨團批評明年度中央政府總預算是大撒幣，營業稅、證交稅太樂觀估計。行政院表示，政府歷年預、決算皆經立法院嚴格審查，對於各項不實指控，政院與各部會已多次澄清，期盼部分委員評論及監督時能基於事實，勿再以誇大言行甚至錯誤資訊誤導大眾。
財政部官員表示，明年度稅收預算是參考最新經濟情勢及今年至七月底的實際稅收情形推估。營業稅預算增加五七七億元，主要是考量疫情趨緩，國內消費持續復甦，帶動銷售額增加等因素；證交稅收增加五三五億元是考量近期股市明顯回溫，預期未來市場交易將持續熱絡；所得稅預算比今年多是考量今年存款利率調升帶動民眾利息所得增加、基本工資上漲等。
官員說，前幾年稅收超徵引發外界抨擊稅收編列失準，編列明年度預算的參考依據做了調整，以營利事業所得稅為例，往年都是參考經濟成長率，但疫情期間經濟成長雖下滑，航運、科技業等個別產業的營收都超乎預期好，導致預算編列失準；明年度營所稅預算也改用企業獲利率推估，因此較今年減少編列八三八億元。
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