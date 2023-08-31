虛增歲入大撒幣！證交稅編列增34.5%「股市衝上2萬3千點？」

明年度中央政府總預算歲入、歲出創新高，國民黨立法院黨團昨舉行記者會，質疑稅課收入特定項目被樂觀估計，例如營業稅、證券交易稅預估較今年度顯著增加，「股市要衝上二萬三千點嗎」？批評政府虛增稅課收入以減少舉債額度。

國民黨立院黨團總召曾銘宗指出，蔡政府明年度總預算歲入二兆七○九二億元、成長百分之五，歲出二兆八八一八億元、成長百分之七點二，基本上是「大撒幣」。

ＧＤＰ估保3 營業稅增逾21％

曾任金管會主委的曾銘宗說，在歲入部分，證交稅明年度編列二○八七億元，今年一五五一億元，成長百分之卅四點五；今年一至八月的日平均交易量是三千五百億元，增加百分之卅四點五即是預估明年的日交易量要高達四千八百億元，「明年股市會這麼好嗎？要衝上二萬三千點嗎？做得到嗎？」他認為這是虛增證交稅，想問問金管會，真有這麼樂觀嗎？

另外，今年編列營業稅二六九八億元，明年編列三二七五億元，增加了五七七億元、成長率為百分之廿一點四；營業稅要考慮經濟成長率，明年預估經濟成長率是百分之三點三二，怎麼營業稅能增加百分之廿一點四？曾銘宗高度懷疑蔡政府虛增稅課收入以減少舉債額度，請財政部長講清楚。

廣告行銷編20億 「圖利特定媒體」

曾銘宗表示，蔡政府上任以來，每年編廣告行銷費用高達廿億元，國民黨每次審查時都刪除百分之廿，這次竟又編列超過廿億元，不但浪費公帑，也不尊重立法院審議權責，他要求主計總處提出合理說明。

他說，廣告行銷費用過去一年來，尤其是農委會，用來公然圖利特定綠色媒體，明年國民黨重返執政，一定強力查辦。

【記者林銘翰／台北報導】民眾黨立委張其祿表示，景氣趨緩，明年稅收不會再有這麼多，確實是浮編，「到時候不要搞到短徵」；民眾黨立委賴香伶也說，政府不應該用「報喜不報憂」心態編列預算，否則等於是誤導國人經濟榮景，未來會從嚴監督。

時代力量立委陳椒華表示，針對不合理預算編列會提出刪減，也會仔細詢問行政機關是否有信心達到預估值，她認為與近幾年超徵稅額、機關編列課稅收入被低估有關。

檢視明年總預算 製表／屈彥辰、周佑政

民進黨團：不要編少罵 編多也罵

「不要編少也罵、編多也罵。」民進黨團書記長莊瑞雄說，按中經院七月發布的消費成長率推估，今年度民間消費成長預估百分之五點五六，明年再成長百分之二點六四。證交稅部分，除明年股市交易日比今年多十三天，截至八月十六日，台股集中市場日均量二七五九點四五億元，較去年同期增加百分之三點七二，預計明年度仍可穩健成長。