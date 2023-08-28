新聞眼／謝長廷一味討好駐在國 外交官失格

針對日本政府日前正式啟動福島電廠核汙水排海作業，我駐日代表謝長廷又不意外地幫日本說話。外交官的任務之一，雖是要與駐在國打好關係，但並非一味討好，而是要代表國家的立場與他國打交道，絕不是領著公帑幫他國做公關。

面對國內民眾對日本排放核汙水的憂慮，駐日代表沒有拿出科學證據幫忙解釋，也沒有說明台日之間的事前交涉，是否在排放核汙水前與台灣進行討論，給予台灣足夠尊重，已經有愧職責；竟還一副事不關己，像說風涼話地發文稱：「三一一地震後，世人對放射性的議題有些敏感，不過微量的放射性元素反而對身體有益。」

當外界質疑核汙水造成危害之際，謝長廷以「微量的放射性元素反而對身體有益」發文，若說毫無影射之意，誰能相信？謝的這一番話，全然沒有意識到自己是中華民國的外交官，應該謹言慎行；寫文時若沒有察覺出論述中的荒謬，更是完全失職。

文章內容在國內引發爭議之後，謝長廷又趕緊發文撇清，說自己是在談論溫泉，不是在說核汙水，無異睜眼說瞎話，流於詭辯。但澄清文愈描愈黑，對於國人的憂心，謝長廷不但沒有表現出官員該有的理解與包容，竟還不負責任地把質疑者統統打成「統派」，指抵制、抗議的人就是想把台灣香港化，字裡行間充斥著令人反感的意識形態和強詞奪理。

謝長廷擔任逾七年駐日代表，期間失言頻頻，卻從來不必負責，遇到台日糾紛更經常站在日方立場說話，本末倒置，讓人分不清楚他到底是駐日代表還是「助日代表」？

政府在核汙水議題上選擇性噤聲，毫無護衛健康及環境的堅定表態。也因為有這樣的政府，難怪謝長廷面對千夫所指，仍可以笑罵由人，「好官我自為之」。