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侯友宜批沒同理心 朱立倫請「多喝幾杯」

聯合報／ 記者張睿廷鄭媁劉宛琳／連線報導
面對駐日代表謝長廷的「微量放射性元素對身體有益」言論，國民黨總統參選人侯友宜（圖）受訪時表示，謝長廷沒有用同理心來了解台灣人對核汙水排放的擔憂，這樣的政府官員是不對的。記者陳正興／攝影
面對駐日代表謝長廷的「微量放射性元素對身體有益」言論，國民黨總統參選人侯友宜（圖）受訪時表示，謝長廷沒有用同理心來了解台灣人對核汙水排放的擔憂，這樣的政府官員是不對的。記者陳正興／攝影

駐日代表謝長廷前天表示，微量放射性元素對身體有益。國民黨總統參選人侯友宜昨天表示，謝長廷沒用同理心了解台灣人對核汙水排放的擔憂。

侯友宜昨出席全國暨北區醫事團體侯援會受訪時表示，政府官員應該是有一分證據，就說一句話，（謝長廷）這樣的做法是不對的；此事應用國際最高標準看待，民進黨政府也應告訴民眾該如何面對，這是政府官員的責任。

國民黨主席朱立倫表示，台日友誼永遠不變，但國民黨也要求日本要以科學證據說服世人與周遭國家。朱還表示，謝長廷的話讓別人聽到，可能還會以為謝是「日本駐台代表」；若是對身體有益，應該要請謝長廷「多喝幾杯」，才能讓大家安心一些。

國民黨立委賴士葆指出，農業部長陳吉仲萊克多巴胺的神註解是「就像人需要吃維他命一樣」，蔡政府到處充斥這些厚顏無恥的官，難怪六成以上民意渴望黨輪替。

國民黨立委王鴻薇批評，民進黨政府碰到日本就就腳軟，真的是比扯鈴還要扯，「要不要每天喝一喝、示範給大家看？」

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